Guerra de Irán contra EEUU e Israel, en directo | Última hora de las negociaciones, alto al fuego y declaraciones de Donald Trump hoy

La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una nueva etapa marcada por una tregua temporal cargada de incertidumbre. Aunque se ha anunciado un alto el fuego de dos semanas, la situación sobre el terreno sigue dominada por la tensión y la desconfianza entre las partes.

Lejos de resolverse, el conflicto se encuentra actualmente en una pausa estratégica, en la que cada país analiza sus próximos movimientos mientras se mantiene preparado para responder ante cualquier posible incumplimiento del acuerdo.

A primera hora de este sábado, la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance ha aterrizado en la base aérea de Nur Jan, a las afueras de la capital de Pakistán, Islamabad, a pocas horas del comienzo de unas cruciales conversaciones de paz con la contraparte iraní.

Vance ha sido recibido por el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, y el jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe de las Fuerzas de Defensa, el mariscal Asim Munir, y se reunirá en breve con sus dos principales asesores en la negociación, Jared Kusher y Steve Witkoff, respectivamente el yerno y el asesor para Oriente Próximo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.