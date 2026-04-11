Guerra de Irán contra EEUU e Israel, en directo | Última hora de las negociaciones, alto al fuego y declaraciones de Donald Trump hoy
Sigue en directo hoy sábado, 11 de abril, las últimas noticias sobre la guerra de Irán en vivo
Netanyahu avisa a España que pagará «un precio inmediato» por la «guerra diplomática» de Sánchez contra Israel
La guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán entra en una nueva etapa marcada por una tregua temporal cargada de incertidumbre. Aunque se ha anunciado un alto el fuego de dos semanas, la situación sobre el terreno sigue dominada por la tensión y la desconfianza entre las partes.
Lejos de resolverse, el conflicto se encuentra actualmente en una pausa estratégica, en la que cada país analiza sus próximos movimientos mientras se mantiene preparado para responder ante cualquier posible incumplimiento del acuerdo.
A primera hora de este sábado, la delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance ha aterrizado en la base aérea de Nur Jan, a las afueras de la capital de Pakistán, Islamabad, a pocas horas del comienzo de unas cruciales conversaciones de paz con la contraparte iraní.
Vance ha sido recibido por el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, y el jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe de las Fuerzas de Defensa, el mariscal Asim Munir, y se reunirá en breve con sus dos principales asesores en la negociación, Jared Kusher y Steve Witkoff, respectivamente el yerno y el asesor para Oriente Próximo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
EEUU asegura que Irán no puede reabrir el estrecho de Ormuz porque es incapaz de localizar las minas
Irán no puede reabrir por completo el estrecho de Ormuz a la navegación porque es incapaz de encontrar y retirar todas las minas que colocó en la vía marítima, según han indicado funcionarios estadounidenses a The New York Times.
El negociador de Irán exige que EEUU acepte «las condiciones previas» antes de sentarse a hablar
El principal negociador de Irán, el presidente del Parlamento – Mohammad Baqher Ghalibaf-, ha exigido a EEUU que acepte las «condiciones previas» antes de arrancar las negociaciones en Islamabad. La principal exigencia de Teherán es que el alto el fuego se extienda a Líbano.
Israel y Líbano iniciarán las conversaciones de paz en Washington el martes
Israel y Líbano iniciarán conversaciones de paz en Washington el próximo martes, tras la reciente invitación de Trump para acordar un alto el fuego. Eso, sí, Teherán se niega a que los terroristas de Hezbolá formen parte de esa negociación. Así lo ha asegurado el embajador de Israel en Estados Unidos.
Trump confía en las negociaciones: «Tenemos un buen equipo»
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha deseado suerte a su vicepresidente, JD Vance. «Veremos cómo resulta. Tenemos un buen equipo», ha declarado el presidente norteamericano ante la prensa antes de subir al Air Force One.
Las exigencias de EEUU e Irán para el fin de la guerra
Mientras que Estados Unidos se ha propuesto que Teherán reabra el estrecho de Ormuz y aduce que esto forma parte del alto el fuego, Irán recalca que el primer paso de Washington debe ser levantar las sanciones y garantizar la extensión de la tregua a Líbano, después de que el Ejército israelí haya recrudecido su ofensiva.
La delegación iraní está encabezada por el presidente del Parlamento y el ministro de Exteriores
La delegación iraní en Pakistán está encabezada por el presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. Les acompañan, además, el secretario del Consejo Supremo de Defensa Nacional, Ali Akbar Ahmadian, y el gobernador del Banco Central, Abdolnaser Hemati.
El vicepresidente de EEUU llega a Pakistán para encabezar la inminente negociación con Irán
La delegación estadounidense encabezada por el vicepresidente JD Vance ha aterrizado esta mañana en la base aérea de Nur Jan, a las afueras de la capital de Pakistán, a pocas horas del comienzo de unas cruciales conversaciones de paz con la contraparte iraní. Vance ha sido recibido por el viceprimer ministro de Pakistán, Ishaq Dar, y el jefe del Estado Mayor del Ejército y jefe de las Fuerzas de Defensa, el mariscal Asim Munir, y se reunirá en breve con sus dos principales asesores en la negociación, Jared Kusher y Steve Witkoff, respectivamente el yerno y el asesor para Oriente Medio de Donald Trump.
Hoy empiezan las negociaciones en Islamabad
Una delegación estadounidense se reunirá con Irán en la capital de Pakistán, Islamabad, en busca de un acuerdo de paz en Oriente Medio.
Últimas noticias sobre el estrecho de Ormuz y la tregua entre EE UU e Irán
La guerra entre EEUU, Israel e Irán entra hoy en una fase muy delicada. Aunque se ha anunciado un alto el fuego de dos semanas y el inicio de negociaciones en Islamabad, la incertidumbre sigue siendo total, los ataques continúan en distintos frentes y el estrecho de Ormuz se mantiene como el principal punto de tensión que puede inclinar la balanza hacia una escalada o una desescalada.
China enviará nuevos sistemas de defensa aérea a Irán en las próximas semanas
La inteligencia estadounidense asegura que China «se está preparando para enviar nuevos sistemas de defensa aérea a Irán». De ello ha informado la CNN, que cita a varias fuentes relacionadas con Inteligencia. Unas fuentes que consideran, además, que «Teherán podría estar aprovechando la pausa en la guerra para rearmarse».