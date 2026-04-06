La dictadura de los ayatolás de Irán ha redoblado su desafío al presidente de Estados Unidos Donald Trump: han rechazado la oferta de alto el fuego y han exigido el fin definitivo de la guerra. En su respuesta, la tiranía de los ayatolás ha amenazado con que puede seguir con la guerra. Según ha declarado el portavoz del ejército, Mohammad Akraminia, «podemos continuar la guerra mientras las autoridades políticas lo consideren oportuno». Además, añadió: «El enemigo sin duda lo lamentará, porque, tras esta guerra, necesitamos alcanzar un estado de seguridad y evitar otro conflicto bélico». Teherán ignora así la presión de Donald Trump, exige condiciones propias y advierte de represalias mientras crece el riesgo de una escalada global.

Amenaza sin ambages de Teherán

Los ayatolás de Irán han comunicado a Pakistán su respuesta a la propuesta estadounidense para poner fin a la guerra, rechazando el alto el fuego y recalcando la necesidad de un fin definitivo del conflicto.

La respuesta de Irán consta de diez puntos, entre ellos el cese de los conflictos en la región, un protocolo para el paso seguro por el estrecho de Ormuz, el levantamiento de las sanciones y la reconstrucción.

Irán ha rechazado la propuesta de Estados Unidos e Israel, a pesar de la contundente amenaza del presidente de Estados Unidos Donald Trump de destruir su infraestructura vital.

La Casa Blanca había confirmado que consideraba una propuesta de alto el fuego, pero afirmó que el presidente de Estados Unidos Donald Trump no la había aprobado y que las operaciones estadounidenses continuaban: «Ésta es una de muchas ideas, y el presidente (Trump) no la ha aprobado», declaró un funcionario de la Casa Blanca, añadiendo que Trump abordaría el conflicto en una rueda de prensa programada.

La guerra comenzó cuando Estados Unidos e Israel lanzaron ataques coordinados contra la dictadura de los ayatolás de Irán el pasado 28 de febrero con la eliminación del líder supremo Alí Jamenei. Esto provocó una amplia represalia iraní que ha tenido como objetivo bases estadounidenses en la región e infraestructura energética en los países del Golfo, debido a que los ayatolás son inferiores militarmente.

La dictadura de los ayatolás de Irán también ha bloqueado el paso por el estrecho de Ormuz a los países aliados en la guerra entre Estados Unidos e Israel, permitiendo únicamente el acceso a embarcaciones consideradas «no hostiles».

El domingo, Trump amenazó con nuevos ataques contra la infraestructura iraní, incluyendo puentes y centrales eléctricas, en una publicación en redes sociales donde extendió el plazo para alcanzar un acuerdo. «¡Martes, 8:00 p. m., hora del este!», escribió en su plataforma Truth Social en referencia a la madrugada de este martes al miércoles a las 2:00 horas en España. Entonces, se desatará «el infierno» si los ayatolás no aceptan el fin de le guerra.