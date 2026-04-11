Así es por dentro la impresionante casa de Ion Aramendi y María Amores en el centro de Madrid

El éxito profesional de Ion Aramendi en televisión ha ido acompañado de una consolidación en su vida personal que comparte con su mujer, María Amores, y sus tres hijos. La pareja, que ha sabido mantener un perfil discreto pese a la popularidad del presentador, ha construido un hogar familiar en Madrid que refleja tanto su estilo de vida como sus prioridades. Lejos de los excesos, su vivienda combina funcionalidad, calidez y una cuidada estética que no renuncia a la personalidad.

Tras varios años residiendo en el País Vasco, tierra natal del comunicador, la familia decidió dar un paso importante en 2022 y trasladarse a la capital. Este cambio respondió tanto a motivos profesionales como a la búsqueda de nuevas oportunidades para sus hijos, en un entorno que les ofreciera estabilidad sin renunciar a la tranquilidad. Desde entonces, Madrid se ha convertido en el escenario de su día a día, en una vivienda que reúne todas las condiciones para una familia numerosa.

¿Dónde vive Ion Aramendi?

El inmueble en el que residen se encuentra en una zona residencial exclusiva situada al norte de Madrid, a las afueras del núcleo más céntrico. Se trata de un entorno que destaca por su equilibrio entre privacidad y accesibilidad, una combinación especialmente valorada por quienes, como Ion Aramendi, desarrollan su carrera en medios de comunicación con agendas exigentes.

La elección de este barrio no es casual, ya que ofrece amplias zonas verdes, calles tranquilas y una conexión fluida tanto con el centro de la ciudad como con los estudios de Mediaset, donde trabaja el presentador. Este tipo de ubicación permite a la familia disfrutar de una rutina más relajada, alejada del bullicio, sin perder la cercanía con los principales puntos profesionales.

Una casa luminosa y moderna

Uno de los rasgos más llamativos de la vivienda es su gran luminosidad, un elemento que define buena parte de su diseño interior. La decoración apuesta claramente por los tonos claros, con predominio del blanco y las gamas suaves que contribuyen a generar una sensación de amplitud.

El salón, uno de los espacios principales, refleja a la perfección esta filosofía estética. En él destacan piezas como un sofá blanco o una butaca en azul pastel, que aportan un contraste sutil sin romper la armonía cromática. La mesa del comedor, elaborada en madera clara, refuerza ese ambiente cálido y natural que recorre toda la casa.

Sin embargo, lejos de caer en una estética excesivamente neutra, la vivienda incorpora elementos que aportan carácter. Los libros, las fotografías familiares o las molduras de las paredes introducen matices que enriquecen cada estancia. Además, algunos muebles de aire antiguo conviven con piezas más modernas, creando un equilibrio entre tradición y contemporaneidad que resulta especialmente atractivo.

La cocina de Ion y María

La cocina sigue la misma línea estética que el resto de la vivienda, apostando por el blanco como color predominante. Este recurso no solo responde a una cuestión estética, sino también a la necesidad de potenciar la luz en una de las zonas más utilizadas del hogar.

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El espacio cuenta con abundante capacidad de almacenamiento, gracias a muebles satinados en blanco que se integran de manera discreta en el conjunto. El frontal y la encimera, en un tono gris claro, aportan un contraste elegante que evita la monotonía visual. Todo ello da como resultado una cocina práctica, ordenada y perfectamente adaptada a las necesidades de una familia con tres hijos.

Más allá de su diseño, se trata de un espacio pensado para la convivencia, donde la funcionalidad se combina con la comodidad. La distribución permite un uso eficiente, facilitando tanto las tareas diarias como los momentos compartidos.

Cuatro habitaciones y una terraza

El piso dispone de cuatro habitaciones, una característica esencial para una familia numerosa que necesita espacios diferenciados tanto para el descanso como para el trabajo o el estudio. Cada estancia ha sido concebida con un enfoque práctico, sin renunciar a la coherencia estética del conjunto.

No obstante, si hay un espacio que adquiere un protagonismo especial es la terraza. Este rincón exterior se ha convertido en uno de los lugares más valorados por la familia, tal y como han mostrado en diversas ocasiones a través de sus redes sociales. Se trata de un área pensada para disfrutar del tiempo libre, ya sea leyendo, compartiendo comidas o recibiendo a amigos y familiares.

Con todo lo anterior, podemos decir que la vivienda de Ion Aramendi y María Amores refleja una manera de entender el hogar basada en el equilibrio entre estética y funcionalidad. Un espacio que, sin recurrir a excesos, consigue transmitir calidez y personalidad, adaptándose a las necesidades de una familia que ha encontrado en Madrid su lugar definitivo.