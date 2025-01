Ion Aramendi ha comenzado el 2025 con la mejor actitud posible. El presentador de Telecinco se ha ganado el cariño del público con sus trabajos en la cadena. Pues, cada tarde, los espectadores tienen la oportunidad de verle dirigir Reacción en cadena, uno de los concursos más exitosos de la pequeña pantalla. Además, actualmente, se encarga de acompañar a Carlos Sobera en la travesía de GH DÚO 3. Una labor televisiva donde él se pone al frente de los debates de la edición. Pero, detrás de este gran profesional, también hay un padre de familia que tiene sus metas personales.

En redes sociales como Instagram, el comunicador siempre intenta tener un contacto mucho más cercano con sus seguidores. Por ello, recientemente, compartió una publicación donde confesaba que se ha estado poniendo en forma durante los últimos meses. Pues, sentía que no estaba al 100% y quería volver a su rutina diaria de deporte. «Ni estaba bien ni me sentía bien», confiesa al respecto. De esta manera, el presentador ha explicado que el pasado mes de septiembre apostó por su salud y decidió asesorarse con una nutricionista y con varios entrenadores. Un reto personal que ha cumplido con mucha constancia y por el que ya ha visto sus frutos.

«Este soy yo (48 años) HOY (17-01-2025), he perdido 11,7 kilos y 12 centímetros de cintura desde septiembre. He ganado músculo y me he puesto en forma. Todo gracias a mi querida nutricionista @tericauriol_nutricion y a los maravillosos entrenadores Laura, Gonzalo y Dani de @reto48 GRACIAS!», comenzó escribiendo. Asimismo, y respecto a cómo se siente tras esta evolución física, fue honesto.

«Me siento mejor que nunca, recuperar la rutina deportiva y sentirse bien es uno. Ver cómo tu cuerpo va cogiendo forma y perdiendo grasa es una satisfacción. Todo eso sí, sin dejar de lado mi trabajo en varios programas y mi vida familiar con tres hijos maravillosos y con una energía envidiable», agregó en su cuenta de Instagram.

«Lo que más gracia me ha hecho de este tiempo es ver cómo mucha gente me decía: «pero si tú estabas fenomenal», «ya estabas bien», o «qué exagerado». Yo creo que no, juzgad vosotros mismos. (Foto 2) Ni estaba bien ni me sentía bien!», explica. Una honestidad que ha sido muy aplaudida por sus seguidores.

«Pero este soy yo y así YO me siento mejor. Soy más feliz, no quiero ni ser ejemplo de nada, ni demonizar ningún cuerpo. Sed felices como seáis. Pero, si os animáis a hacer deporte y mejorar vuestra salud, yo os animo también! Un abrazo», concluyó. «Pd: si no hubiera sido por el impulso y la determinación de mi @sramariaamores no hubiera hecho nada de esto, GRACIAS MARY!», sentencia.

Como no podía ser de otra manera, la publicación se ha inundado de comentarios positivos y de celebración hacia el presentador de Mediaset España. «Estás hecho un Titán!!!», «Grande mi querido Ion … te aseguro tus esfuerzos de hoy los agradecerás mañana… tus 60 serán mucho más agradecidos.. el cuerpo siempre tiene memoria», «Siguiente reto: portada de @menshealthesp ¡Enhorabuena! Que yo sé lo que cuesta…» o «Menuda máquina», son algunos de los comentarios que se pueden leer.