‘Una nueva vida’: la noticia bomba de Pelin que podría romper el matrimonio de Ferit y Seyran

Una nueva vida, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones turcas que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que Atresmedia ha acertado de lleno con esta historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado domingo 29 de junio, los espectadores de Antena 3 pudieron disfrutar de un nuevo capítulo de esta espectacular serie turca. De esta manera, pudimos ser testigos de cómo la tensión volvió a aparecer de un momento a otro después de que regresase sin previo aviso un personaje conocido por los seguidores de Una nueva vida. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a Pelin. En esta entrega, hemos visto cómo la ex novia de Ferit aparecía tumbada en una camilla, acompañada de su madre y una enfermera.

Por el momento, nada se sabía de ella. Hasta ahora, puesto que por fin se ha dado a conocer la verdad sobre su inesperado regreso a la vida de Ferit y Seyran. Como era de esperar, su regreso no era casualidad: está embarazada. «¿Y qué pasa si hacer esto te hace más daño?», preguntó Zerrin a su hija. La respuesta de ésta lo dice todo: «Nada puede ser más difícil que irme sin que me rindan cuentas por lo que ha pasado». Por lo tanto, era más que evidente que no pensaba marcharse sin decir a Ferit que está embarazada de él. Es más, es un hecho que está dispuesta a arriesgarse, sin importar en absoluto las consecuencias. Así pues, en la primera oportunidad que se le ha presentado, Pelin ha querido sincerarse con su ex novio para hacerle saber que está esperando un hijo suyo. Una noticia que, como era de esperar, le ha dejado descolocado.

Al fin y al cabo, a pesar de las diferencias que estaba teniendo con Seyran respecto a la Universidad, Ferit estaba viviendo uno de los mejores momentos junto a ella. De hecho, tenían planes para ser padres juntos, aunque todo se había visto truncado con el movimiento de Ifakat para que la sirvienta le diese pastillas anticonceptivas a la joven sin que se diera cuenta.

«Estoy embarazada. Es tuyo», aseguró Pelin, con miedo. Ferit se quedó verdaderamente bloqueado, ya que no tenía ni idea de cómo reaccionar. A pesar de todo, la joven ha querido dejarle algo muy claro: no quiere exigirle nada ni interferir en su vida. Lo único que quería era confesarle toda la verdad para poder sacarse ese peso de encima a la mayor brevedad posible.

Contra todo pronóstico, no ha habido gritos ni reproches, solamente emoción. Tanto es así que el nieto de Halis no dudó en hacer una promesa a su ex novia: «Quiero estar contigo en esto, quiero ayudarte». Antes de que Pelin se marchase, no tardó en hacerle una última pregunta: «¿Ya sabes el género del bebé? ¿Es niño o niña?». Después de unos segundos, respondió: «Es un niño».

Como no podía ser de otra manera, Ferit se emocionó muchísimo puesto que estaba a punto de cumplir un sueño como es el de ser padre. Eso sí, todo se quebró en mil pedazos al darse cuenta de la cruda realidad: la mujer que llevaba a su hijo en su vientre era Pelin, y no Seyran. ¿Cómo afectará esta noticia a su matrimonio? ¿Cómo reaccionará la hija de Kazim cuando se entere?