Ni Cadaqués ni Calella: el impresionante pueblo medieval de la Costa Brava que enamora a Rafa Nadal

Hay un pueblo medieval de la Costa Brava que enamora a Rafa Nadal, un lugar que sin duda alguna se convertirá en nuestro mejor plan para este verano. Tenemos por delante una serie de novedades que pueden acabar siendo los que marcarán estos días que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Por lo que, debemos empezar a prepararnos para descubrir un pueblo con mucho encanto que, sin duda alguna, acabará convirtiéndose en nuestro mejor aliado de una serie de novedades que pueden ser claves.

Viajar por España se ha convertido en nuestro mejor plan en muchos sentidos. Una manera de conseguir descubrir algunos elementos que hasta la fecha no pensábamos que tendríamos tan cerca. Tenemos la posibilidad de tener espacios realmente espectaculares en estos días que tenemos por delante y que, sin duda alguna, acabaremos obteniendo de una manera que quizás hasta el momento no nos imaginaríamos. Es hora de apostar por un impresionante pueblo medieval que ha enamorado, nada más y nada menos, que un número 1 mundial del tenis y no es tan conocido como Cadaqués ni Calella.

Ni Calella ni Cadaqués

Hay pueblos del norte que enamoran por ese ambiente que queremos descubrir en vacaciones. Buscamos tranquilidad, pero también una conexión con la naturaleza que puede acabar siendo un plus en todos los sentidos. Un buen básico que se convertirá en esencial.

Son tiempos de apostar claramente por unos desplazamientos que no deben ser tan largos como hace unos años. En esencia, estamos ante unos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa inesperada. Ante una serie de elementos que pueden acabar siendo esenciales en todos los sentidos.

Es hora de apostar claramente por un cambio en los viajes, en busca de tranquilidad y de un punto de la Costa Brava que sólo grandes personajes como Rafa Nadal conocen. Si estás buscando una zona en la que seguramente te sentirás como en un paraíso mediterráneo, sin apenas salir de casa, no lo dudes, ha llegado el momento de hacerlo.

No tendrás que seguir a aquellos que apuestan por Calella o Cadaqués como puntos en los que vamos a poder sumergirnos en lo mejor de una serie de elementos que serán esenciales. Es hora de dejar salir algunos elementos que quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener por delante.

Enamora a Rafa Nadal este impresionante pueblo medieval

Un impresionante pueblo medieval ha sido capaz de atraer la atención de un hombre que lo ha conseguido todo y más. Son tiempos de aprovechar al máximo una serie de enclaves que sin duda alguna acabarán atrayendo la atención de famosos y no tan famosos, en busca de un destino de vacaciones adecuado.

Tal y como se presenta este pueblo en la web de Turismo: «Tossa de Mar, en la comarca de la Selva, vive con un pie en el mar y otro en la montaña. Las murallas de la antigua villa medieval casi se adentran en el agua, y muchas playas y pequeñas calas escondidas entre pinos y acantilados rodean esta villa marinera. Sus calles hablan de una historia inspiradora de arte y cultura. Su paisaje, que supo cautivar a grandes artistas, te conectará con toda la esencia de la Costa Brava, una esencia en la que la gastronomía tiene un relevante papel».

Siguiendo con la misma explicación: «Es la playa principal de Tossa de Mar. La silueta del cabo de Tossa y del recinto amurallado de la vieja ciudad, en la zona sur, hace de esta playa una de las más conocidas. Solo las vistas ya merecen la visita. No sin motivos, la revista National Geographic valoró esta playa como una de las 25 mejores del mundo en la clasificación que elaboró en el año 2013. Con forma de media luna y de unos 400 metros de longitud, la extensión de arena también resalta por su ancho, que deja espacio tanto para bañistas, como para servicios y barcas pequeñas varadas en la arena. Aunque aparcar cerca en verano no es una tarea fácil, el entorno merece la pena. La estación de autobuses está a 10 minutos a pie. El paseo marítimo enlaza toda la extensión de playa y llega hasta el acceso a la antigua ciudad. La playa ha sido premiada con bandera azul. Notable profundidad a pocos metros de la orilla».

Tenemos más de una playa de excepción: «Situada a pocos minutos a pie del centro urbano, la playa de la Mar Menuda es ideal para familias. En uno de sus extremos, hay una formación rocosa que rodea la pequeña cala y que se conoce popularmente como ‘sa banyera de ses dones’ (la bañera de las mujeres’, y que, debido a su poca profundidad y tranquilidad, es ideal para los más pequeños. Cuenta la leyenda que esta formación rocosa se abrió en dos y creó la pequeña cala para que Sant Ramon de Penyafort pudiera llegar a tiempo para escuchar la confesión de un hombre que agonizaba. El conjunto de la playa hace poco más de 150 metros de longitud y dispone de múltiples servicios. De arena gruesa, la playa ha sido premiada con la bandera azul y es también un lugar muy conocido entre los amantes del submarinismo».