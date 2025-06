El regreso de un renovado Cifras y letras fue una de las grandes noticias de la temporada, pero pocos podían imaginar que el concurso iba a dar tantas alegrías a La 2, cadena en la que se emite. Con Aitor Albizua al frente, el espacio cultural se ha conseguido hacer un hueco entre las ofertas de laSexta y de Cuatro en el mismo horario, superando con facilidad el 5 % de cuota de pantalla y llegando muchos días a superar el 6 %, audiencias impensables en la segunda cadena de TVE y que sólo Saber y Ganar conseguía hasta ahora.

Así pues, sorprende la decisión que ha tomado RTVE con este espacio, ya que no volverá a emitir nuevas entregas hasta el próximo mes de septiembre, momento en el que arrancará la temporada televisiva. Por lo tanto, su despedida de la audiencia fue el pasado jueves 26 de junio, puesto que el viernes 27 la cadena pública decidió emitir un partido de la selección femenina de fútbol.

Pero los fans de Cifras y letras no se quedarán huérfanos. Según adelanta El Confi TV, desde el lunes 30 de junio se comenzarán a emitir programas repetidos para tratar de no perder la audiencia durante el verano. Se trata de la misma estrategia que utilizan otros programas como El Hormiguero, El intermedio o First Dates. La 1 y Telecinco serán las únicas cadenas que apuesten por programas de estreno o veraniegos durante los próximos meses.

Este parón llega en el mejor momento de audiencia del concurso, que en mayo consiguió una audiencia media del 5,8 % y en junio, a falta de cerrarlo esta noche, ha conseguido subirlo hasta el 6,5 %. En su mejor noche logró un 7,2 %, que curiosamente no fue el día en el que entregó su bote.

Con estos números, el concurso se ha convertido en la gran sorpresa de La 2 de los últimos meses, que ha llenado su parrilla de concursos y ha incorporado a Jesús Cintora con su tertulia política, aunque no con el mismo éxito que el espacio de Aitor Albizua.

De esta manera, el programa comenzará la próxima temporada con la mirada puesta en poder alcanzar e incluso superar a laSexta y a Cuatro en la franja de 21 h a 22 h, donde tiene que batallar con informativos y el veterano First Dates, que mantiene una audiencia fiel desde hace años.

Muy lejos quedan para el concurso los datos de La Revuelta y de El Hormiguero, los dos espacios que más audiencia logran en cada noche de lunes a viernes. Ante los buenos datos, se espera que el programa no haga grandes cambios en su mecánica, manteniendo a su presentador y a sus expertos en lengua y matemáticas.