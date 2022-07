El Hormiguero se despedía el pasado 4 de julio de toda su audiencia con la visita de Santiago Segura como último invitado de la temporada. Pese a que el programa está de vacaciones, Antena 3 lo sigue emitiendo. Te explicamos por qué El Hormiguero emite programas repetidos en verano.

En su adiós, Pablo Motos avisó de que, tras las vacaciones de verano, volverían el próximo 5 de septiembre con nuevos programas e invitados. Esto supone un alivio para los casi dos millones de seguidores que tienen cada noche, que saben que no peligra su programa favorito.

¡Despedimos la temporada 16! Que tengáis un buen verano y volvemos el 5 de septiembre #SeguraEH pic.twitter.com/u6xYPHItoZ — El Hormiguero (@El_Hormiguero) July 4, 2022

Pese a que el equipo ya no está trabajando, la cadena de San Sebastián de los Reyes continúa emitiendo programas repetidos. El motivo no es otro que su gran resultado en audiencias, ya que siguen marcando datos destacables pese a no ser de estreno.

También hay que tener en cuenta la rentabilidad, ya que Atresmedia consigue grandes resultados para sus anunciantes pese a no tener que pagar por programas de nueva producción. Gracias a El Hormiguero y sus reposiciones consigue desde hace años un prime time potente, incluso en época estival.

De no emitir el show de Trancas y Barrancas, Antena 3 debería haber buscando una opción nueva, lo que supone un gasto en producción para un nuevo programa o pagar por una serie nueva. Además, con el riesgo de emitir un nuevo contenido que podría no funcionar bien en audiencia.

De esta manera, Atresmedia se asegura seguir compitiendo con unas repeticiones que rondan entres el 10 % y el 12 % de share y pasar sin problemas del 1.200.000 espectadores. De esta forma planta cara, e incluso supera en ocasiones, a sus competidores.

Esta fórmula ya es habitual para los espectadores, ya que también ocurre en periodos como Navidad, puentes o Semana Santa. También se recurre a repeticiones cuando eventos de gran magnitud como partidos de grandes campeonatos de fútbol se emiten en abierto, por lo que se sabe que arrasarán en audiencia.