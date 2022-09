El motivo real por el que algunos programas de ‘El Hormiguero’ son grabados

‘El Hormiguero’ vuelve a arrancar temporada cada septiembre y parece que su éxito no hace más que aumentar. Este programa se mantiene en la parrilla de lunes a jueves a las 21:45 y al contrario de lo que muchos puedan pensar, no todos los programas se emiten en riguroso directo. ¿Cuál es el motivo por el que algunos programas de ‘El Hormiguero’ son grabados? Esta es una herramienta que el programa usa en más de una ocasión, sobre todo en periodos de vacaciones.

Los motivos que llevan a ‘El Hormiguero a grabar algunos programas

La llegada del verano significa el fin de una temporada de ‘El Hormiguero’, el equipo aprovecha para descansar y recargar pilas para la vuelta en septiembre, por ello, es normal que Antena 3 vuelva a emitir algunas de las entrevistas más interesantes o que mejor recibimiento han tenido durante la temporada. Es por ese motivo que durante los meses entre julio y septiembre, se pueden ver famosos o personajes que ya fueron invitados meses atrás.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Hormiguero (@elhormiguero)

No es difícil que los espectadores reconozcan que estos programas son reposiciones, ya que podrán volver a ver los mejores momentos que ya se han emitido. Pero el periodo estival no es el único momento en el que este programa ha recurrido a esta estrategia. Hay casos en los que es sencillo para el espectador detectar que se trata de un programa que ya se emitió, no obstante, hay otros que pueden pasar desapercibidos y es que el programa de ve obligado a grabar de antemano algunos de sus programas y emitirlos después.

‘El Hormiguero’ depende en gran parte de los invitados de cada programa, estos son los grandes protagonistas y la principal atracción para la audiencia. Son un elemento esencial para la grabación y a veces, cuadrar agendas puede ser complicado. Normalmente, los famosos acuden cuando deben promocionar un estreno o tienen un trabajo en mano, esto mismo complica la asistencia al programa en riguroso directo. En estos casos, debido a la imposibilidad de que la estrella pueda acudir en directo, se opta por grabar la entrevista y emitirla como si de un directo en pantalla se tratase.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por El Hormiguero (@elhormiguero)

Esto es muy común con invitados extranjeros, no obstante, esta «trampa» se utiliza como segundo recurso si resulta imposible hacerlo en directo, formato que se prefiere para este programa. En estos casos, se requiere de mucha más experiencia para saber si es un programa grabado o no y para muchos espectadores pasa totalmente desapercibido.

Otro de los motivos que llevan a este conocido programa a grabar alguna de sus entrevistas y programaciones, es que un encuentro con un actor o famoso conocido se efectúe mucho antes del estreno del proyecto, porque este está ya en el país o tiene la agenda más libre durante una temporada antes de un estreno.

En este último caso, se consigue la entrevista y cuando se acerca la fecha señalada de estreno se emite, solo así pueden asegurar que algunos de los rostros que han pasado por el plató, puedan hacer un hueco para venir al programa. Así, los espectadores disfrutan de la experiencia y los famosos pueden utilizar el programa para la promoción de sus proyectos.