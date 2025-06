Todas las veces que Pedro Sánchez se ha creído rey de España: los desplantes a Felipe VI

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha protagonizado durante su mandato varios desplantes al Rey Felipe VI. El jefe del Ejecutivo ha incurrido en fallos de protocolo y faltas de respeto hacia el monarca durante años, algo que le ha valido las críticas de la sociedad por su intención de eclipsar el Jefe del Estado.

El último episodio fue este mismo domingo durante una visita al Real Alcázar de Sevilla donde Pedro Sánchez trató de colocarse en el lugar reservado para Felipe VI. Allí, durante la recepción que los Reyes ofrecieron previa a la cena para las autoridades que a partir de este lunes asistirán a la Cumbre de la ONU que se celebra en Sevilla, Pedro Sánchez tuvo que volver a ser corregido para que se colocase en su sitio.

Al finalizar el saludo de unos 50 líderes mundiales a Don Felipe y Doña Letizia, llegó el turno del primer ministro español, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. Y, como en repetidas ocasiones ya ha hecho en el pasado, tras darle la mano Sánchez a los Reyes, inmediatamente se colocó en el centro del grupo para el posado: en el lugar del jefe del Estado.

Ahora bien, esta no ha sido la única falta de respeto que ha protagonizado Pedro Sánchez. Un fallo de protocolo de Sánchez muy destacado tuvo lugar en diciembre de 2022, en la inauguración del tren de alta velocidad Murcia-Madrid. El primer viaje estuvo presidido por el Rey Felipe VI y por Pedro Sánchez. Mientras la comitiva caminaba por el andén, el presidente del Gobierno se adelantó y dio la espalda al monarca durante algunos momentos del recorrido del andén. Además, acabó entrando él primero en el vagón, en un garrafal error de protocolo.

Otro de los más sonados errores de Sánchez fue el que tuvo lugar en la recepción del 12 de octubre de 2018 en el Palacio Real. Entonces, Sánchez y su mujer, Begoña Gómez, tras estrechar la mano a los Reyes, se colocaron a su lado y como unos miembros más de la Familia Real empezaron a saludar a los invitados. El servicio de Protocolo de Casa Real tuvo que advertir al matrimonio que ellos no debían protagonizar el besamanos.

En la misma cita, pero en 2019, Sánchez también tuvo que ser apercibido por no guardar la correspondiente distancia en el saludo de los Reyes a un paracaidista que se accidentó durante el acto. El líder del PSOE no guardó la distancia y los servicios de Protocolo tuvieron que avisarle para que no invadiera la conversación de Felipe VI y Doña Letizia con los militares.

Sánchez también rompió el protocolo el Día de la Fiesta Nacional de 2022, haciendo esperar al Rey Felipe VI dentro de su coche oficial, para evitar abucheos por parte del público asistente. El Jefe del Estado tuvo que esperar un minuto en el interior de su vehículo a que llegara el Audi oficial de Sánchez. Un intento del presidente por sortear una pitada que finalmente se produjo.

En agosto de 2018, sólo dos meses después de llegar a La Moncloa, Sánchez llegó casi una hora tarde al despacho con el Rey en el Palacio de Marivent, en Palma de Mallorca.

Con motivo del acto homenaje a las víctimas del coronavirus, que se celebró en el Palacio Real, las invitaciones cursadas por el presidente del Gobierno también incurrieron en un error de protocolo. En la tarjeta figuraba en primer lugar el nombre del presidente socialista y sólo más bajo se indicaba que el acto estaría presidido por el Rey, algo nada habitual.