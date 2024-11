El pasado lunes 25 de noviembre, los espectadores de Reacción en cadena fueron testigos de un día verdaderamente histórico. Después de la emisión de un especial en el horario habitual del programa, se decidió dejar un espacio en el prime time para poder disfrutar de algo que ha destrozado por completo a los Mozos de Arousa. Nos referimos, como no podía ser de otra manera, a la última participación de Borjamina, Raúl y Bruno en el concurso presentado por Ion Aramendi en Telecinco. Tras más de 400 programas y un total de 2.630.177 euros acumulados en el Bote, los Mozos de Arousa han puesto punto y final a su etapa en Reacción en cadena tras haber sido superados por Los Alhambraos en la prueba de Complicidad Ganadora. Los granadinos consiguieron un acierto más que los gallegos, logrando una victoria inesperada pero, a su vez, histórica. ¡Nadie había conseguido superarlos en más de año y medio!

«Alguna vez tenía que ser y ha sido hoy», comenzó diciendo Bruno mientras Ion Aramendi, que no pudo ocultar la profunda emoción que estaba sintiendo, fue abrazando uno a uno a los Mozos de Arousa. Es más, el presentador de Reacción en cadena acabó entre lágrimas al ser consciente de que tenía que decir adiós de los gallegos: «Estoy un poco sin palabras, dejadme con ellos un ratito que quiero despedirme de ellos como se merecen», pidió al equipo que consiguió vencer a los Mozos de Arousa. Una vez situados en el centro del plató de Reacción en cadena, Bruno quiso aprovechar la ocasión para volver a hablar y expresar cómo se sentía tras esta histórica eliminación: «Nosotros estamos un poco que no nos lo creemos todavía, estamos en shock… pero ha sido increíble la experiencia aquí. Se cierra el círculo, empezamos ganando a unos granaíno y ahora nos ganan ellos».

Fue entonces cuando Ion Aramendi, entre lágrimas y con la voz entrecortada, intentó hablar: «Quiero daros las gracias, porque este programa os debe mucho. Hemos aprendido un montón a jugar gracias a vosotros, hemos crecido como programa y eso también os lo debemos». Acto seguido, dio paso al vídeo que el programa tenía preparado para cuando tuviese lugar la eliminación de los Mozos de Arousa.

Ion Aramendi, que continuaba emocionado, hizo una pregunta muy concreta a los gallegos: «¿Con qué momento os quedáis?». Borjamina se pronunció: «Es difícil quedarse con un momento solo después de tantos programas pero, si hay que elegir uno, pues quizás el primero porque vienes a un primer programa, no sabes cómo te va a ir, piensas que lo más seguro es que te vayas a casa porque juegas contra las campeonas».

Y añadió: «Ganar ese primero, que además empezamos muy mal y conseguir estar año y medio, 400 y pico programas pues es algo que sobre todo ahora nos da pena pero que veremos con perspectiva lo que hemos conseguido cuando pasen ahora unos días». Fue entonces cuando Ion Aramendi recordó que en ese primer programa dieron «dos vueltas», es decir, no lograron acertar ni una palabra en dos cadenas: «Luego habéis demostrado con creces que, sin duda, sois el equipo campeón. Habéis hecho historia en este programa, historia en la televisión y, además, yo os llevo también en lo personal. Siempre hemos mantenido la relación concursantes – presentador pero, a partir de ahora, somos amigos».

«Os voy a echar un montón de menos, la verdad», aseguró Ion Aramendi. Acto seguido, dio la palabra a Raúl, que tampoco pudo evitar las lágrimas: «Yo creo que al final, lo que está pasando hoy, es lo que lleva pasando durante este año y medio. Reímos, lloramos, bailamos, cantamos y es lo que dijo Borja, al final no éramos conscientes de lo que estábamos consiguiendo, lo sabremos cuando esto, ahora que terminó, lo veamos desde fuera».

Además, añadió: «Quiero dar la enhorabuena al otro equipo, se lo merecen. Seguro que lo van a hacer muy bien y muchísimas gracias sobre todo a esa gente que nos vio durante tantas tardes y nos apoyó porque eso, al final, nos hizo también poder seguir». Bruno fue más allá: «A los que nos habéis acompañado aquí, a los que nos han visto desde casa que lo han hecho posible y siempre nos han parado por la calle dando mucho ánimo. Muchas gracias», terminó diciendo, entre lágrimas.

Tras recordar que se llevan a casa 2.630.177 euros y antes de entregarles el cheque, Ion Aramendi quiso añadir más: «Siempre lo digo, os lo habéis ganado vosotros. Os lo habéis ganado cada día aquí no solo por ser muy buenos concursando sino por hacérnoslo pasar increíblemente bien. Siempre a favor de disfrutar, del baile, del cante…». Bruno no dudó en incidir, entre risas, en el baile por su participación en Bailando con las estrellas.

Raúl quiso aprovechar para decir algo más: «No nos podemos marchar sin agradecer no solo a la gente que nos ve sino al equipazo que está en este programa, que nos hizo todo este tiempo estar en las mejores condiciones. Así que bueno, no voy a nombrar a todos porque si no es imposible pero bueno, a todo el equipo que hace este programa». Una despedida, sin duda, que ha estado cargada de recuerdos, lágrimas y también muchos agradecimientos mutuos. ¡Os echaremos mucho de menos, Mozos de Arousa!