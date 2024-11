No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Reacción en cadena se ha convertido en uno de los programas de televisión con más éxito en Telecinco. Y siendo honestos, no es para menos. Cada vez eran más las personas que se reunían frente a la pequeña pantalla para disfrutar de este concurso pero, sobre todo, para no perderse ni un solo segundo de los Mozos de Arousa. Es un hecho que Borjamina, Raúl y Bruno han conseguido colarse en los corazones de los espectadores por su inteligencia pero, sobre todo, por el buen rollo que transmiten. A pesar de todo, como todo en esta vida, lo que tiene un principio también tiene un final. Así pues, uno de los días más temidos por los seguidores del equipo gallego ha llegado: su despedida de Reacción en cadena. Un instante de lo más impactante, triste e inesperado, pero también histórico.

Porque si hay algo que ha caracterizado a los Mozos de Arousa es que han batido muchos récords y han marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 25 de noviembre, en una emisión especial en el prime time de Telecinco, los espectadores pudieron disfrutar de la última participación de los gallegos en Reacción en cadena. El equipo contrincante, Los Alhambraos, estaba formado por Gustavo, Begoña y David. Éstos llegaron a complicidad ganadora con un total de 64.000 euros, mientras que Borjamina, Raúl y Bruno consiguieron acumular 42.000 euros. Por lo tanto, se lo jugaban todo en la prueba de ‘Complicidad ganadora’. Los gallegos lograron un total de 7 aciertos, una cifra algo inferior a lo que suelen conseguir habitualmente. Es más, se quedaron a tan solo un segundo de sumar un octavo acierto a su casillero que, desde luego, podría haberles brindado una oportunidad para quedarse.

Al fin y al cabo, Los Alhambraos consiguieron cosechar nada más y nada menos que 8 aciertos, superando a los Mozos de Arousa y, por ende, consiguiendo una histórica victoria. Después de más de 400 programas de Reacción en cadena a sus espaldas y un total de 2.630.177 euros acumulados, Borjamina, Raúl y Bruno decían adiós a este concurso al que han dedicado más de año y medio de sus vidas.

¿En qué van a gastar los Mozos de Arousa el dineral que han ganado en Reacción en cadena?

Horas antes de poder ver la última participación de los gallegos en el concurso de Telecinco, se emitió un programa especial dedicado a los Mozos de Arousa. De esta forma, no solamente ellos sino también gente cercana a los gallegos se sinceraba sobre lo que ha supuesto el paso de Borjamina, Bruno y Raúl por Reacción en cadena.

De esta forma, en este programa especial, se les preguntó en qué tenían pensado gastar el millonario premio que han obtenido con su participación en el concurso que se emite de lunes a viernes en Telecinco. Bruno no tardó en pronunciarse: «La vida después de haber ganado esta cantidad de dinero cambia bastante porque no tienes las preocupaciones que tenías antes».

Borjamina, por su parte, fue más allá: «¿Qué joven de nuestras edades puede permitirse el acceso a la vivienda así de golpe?». En cuanto a Raúl, también compartió una reflexión: «El estar estudiando unas oposiciones, el tener que pedir, en parte, ayuda económica a tus padres… Esto te da una tranquilidad y te permite afrontar nuevos retos y también tener una visión de futuro».

Por lo tanto, por el momento, el objetivo de los Mozos de Arousa tras cosechar este dineral en Reacción en cadena va a ser vivir mucho más tranquilos. Aun así, también hay que recordar que en numerosas ocasiones han asegurado que la principal intención por la que comenzaron su andadura en el programa fue para poder conseguir un local para su asociación Arousa Moza.

Sea como sea, lo cierto es que el de los gallegos es el segundo premio más abultado que se ha dado en televisión, solamente superado por Los Lobos en ¡Boom!. Los Mozos de Arousa han conseguido cosechar 2.630.177 euros, un bote mucho más alto que el de los Rockcampers en ¡Boom! (2.326.500 euros) y Rafa Castaño en Pasapalabra (2.272.000 euros). Un premio más que merecido, sin lugar a dudas. ¡Aunque vamos a echarles muchísimo de menos!