Alerta de la NASA: confirman que un cometa de 1 km ha cambiado su dirección y amenaza a la Tierra

La NASA ha documentado el caso del primer cometa que se ha frenado y ha comenzado a girar en dirección contraria. Su nombre es 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák y desde hace años mantiene en alerta a expertos en seguridad espacial que han estudiado un comportamiento anómalo de un cometa que se espera que vuelva a rondar el sol el próximo año 2028. Los resultados de este estudio, que han sido citados por la NASA, han sido publicados en la revista The Astronomical Journal. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el nuevo cometa que ha puesto en alerta a la Tierra.

La NASA ha sido tendencia en la última semana después de mandar al Artemis II a la cara nunca antes vista en una misión liderada por la agencia espacial, que ha vuelto a demostrar que el ser humano siempre es capaz de superarse. En un viaje que se inició el pasado 1 de abril y que concluye este sábado 11, los astronautas que han formado parte de la primera misión tripulada de la nave espacial Orion han logrado trasladar al mundo imágenes de la Tierra desde la cara oculta de la Luna, una parte del satélite natural que nunca antes se había visto.

Acerca de la seguridad espacial, hace unas semanas también ha sido tendencia un nuevo cometa que ha tenido un giro extraño que tampoco se había visto hasta la fecha: este 41P, como ha sido bautizado el cometa, ha sido capaz de frenar en seco y girar al sentido contrario como si se tratara de un vehículo. Esto ha puesto en alerta a los expertos en la materia, que andan pendientes de un cometa que no se comporta de forma habitual. Y eso siempre representa una amenaza para lo que pueda ocurrir en la Tierra en los próximos años.

La NASA y el cometa que amenaza la Tierra

La NASA informó en su día que esta es «la primera vez que los investigadores han observado evidencia de un cometa revirtiendo su giro». El doctor David Jewitt, de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA), es la eminencia que llegó a este hallazgo después de estudiar imágenes del Telescopio Espacial Hubble en 2017 y que fue publicado en la prestigiosa revista The Astronomical Journal.

Según apunta esta teoría y confirmó la NASA junto con el Space Telescope Science Institute (STScI), el cometa 41P/Tuttle-Giacobini-Kresák, conocido como 41P, redujo su velocidad de rotación hasta casi detenerse y luego comenzó a girar de forma contraria. Como indicó la astrónoma Jane Luu, de la Universidad de Oslo, esta fue la primera vez que los humanos han observado una inversión de la rotación de un cometa que volverá a acercarse al sol a principios de 2028.

Estos cambios se observaron en el año 2017, cuando el Observatorio Neil Gehrels Swift detectó que el cometa giraba tres veces más lento en mayo que en el mes de marzo. Después, en diciembre, según los datos publicados en la revista The Astronomical Journal y difundidos por la NASA y el STScI, detectaron un aumento de la velocidad de rotación con un ciclo de 14 horas, frente a las 46-60 registradas en el mes de mayor por el Observatorio Neil Gehrels Swift.

«El cometa continuó desacelerando hasta casi detenerse y luego fue forzado a girar en sentido casi opuesto por los chorros de gas expulsados de su superficie», informaron los investigadores en declaraciones que recoge la NASA. David Jewitt, líder del proyecto, en declaraciones que recoge la agencia espacial, culpó a los «chorros de gas» de estas variaciones, ya que «ejercen como pequeños propulsores y pueden cambiar la forma en que un cometa rota». «Si esos chorros están distribuidos de manera desigual, pueden ralentizar o incluso revertir la rotación», explicó el científico, que hizo un símil para que lo entienda todo el mundo: «Es como empujar un tiovivo. Si está girando en una dirección y empujas en contra, puedes frenarlo y hasta hacerlo girar hacia el otro lado».

Lógicamente, estos cambios nunca vistos en la forma de proceder de un cometa que está oscilando en su órbita actual durante los últimos 1.500 años ponen en alerta a los expertos encargados de mantener la seguridad espacial. «Espero que este núcleo se autodestruya muy pronto», dijo sobre un nuevo cometa que amenaza a la Tierra.