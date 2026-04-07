La NASA ha advertido a los astronautas de Artemis II que no usen el inodoro a bordo de la cápsula Orion. El retrete ha dado varios problemas desde el primer día de la misión.

«No usar el retrete», advirtió Jenny Gibbons, el contacto desde el Centro Espacial de Houston, en Texas. «Utilicen los urinarios de contingencia plegables», añadió.

Desde que la nave despegó, el inodoro del Artemis II ha dado problemas. Poco después del pasado 1 de abril, la tripulación reportó una avería en el sistema de recolección de orina. El portavoz de la NASA, Gary Jordan, explicó que «se reportó que el ventilador del inodoro estaba atascado». Horas después, el control de la misión guio a la astronauta Christina Koch para corregir ese fallo. La reparación funcionó y desde Houston le informaron que el inodoro estaba de nuevo listo para su uso.

Sin embargo, duró poco. La NASA reconoció que el sistema volvió a presentar fallos y desde entonces la tripulación ha tenido que recurrir a dispositivos alternativos.

Orina congelada en el sistema de ventilación

A este fallo se sumó otro episodio más incómodo: un olor extraño proveniente del compartimento de higiene. «Probablemente tenemos orina congelada en la línea de ventilación», alertaron. A partir de las comunicaciones de la misión, Koch avisó a control terrestre el sábado sobre «una especie de olor a calentador quemado» que provenía del inodoro en varias ocasiones.

Un retrete de 23 millones de dólares

El retrete ha costado 23 millones de dólares, según la NASA. Se trata de la primera vez que una cápsula espacial tiene uno propio. Hasta entonces, las naves Apolo carecían de este espacio y decidieron romper con esta incómoda situación incluyendo un pequeño baño privado.

En aquel entonces, las tripulaciones utilizaban bolsas de plástico y tubos para gestionar los residuos. La práctica fue catalogada por la NASA como «desagradable». El avance técnico permitió el desarrollo del Sistema Universal de Gestión de Residuos.

Este Sistema Universal de Gestión de Residuos está diseñado para hombres y mujeres, y cuenta con una pequeña puerta que garantiza la privacidad. Se conoce como ‘módulo de higiene’ y tiene aproximadamente el mismo espacio que el baño de un avión comercial, según Lockheed Martin, la empresa que construyó la nave para la NASA.