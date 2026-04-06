Un tarro de Nutella, la famosa crema de avellana italiana, se ha convertido en protagonista involuntario de la misión Artemis II del viaje de la Luna al aparecer flotando en la nave Orion a escasos tres minutos de que ésta llegara a la órbita del satélite terrestre. Insólito: un frasco de Nutella a 402.000 kilómetros de la Tierra. Quizás la publicidad más involuntaria del mundo.

Y, sin embargo, así ha pasado. Cuando faltaban tres minutos y 54 segundos para entrar en la órbita de la Luna, por el flanco derecho de la retransmisión de la NASA del momento histórico de la misión Artemis II, aparece la Nutella, cruzando de lado a lado de las pantallas, flotando a gravedad cero en Orion. Protagonista absoluta de la escena, roba por completo la atención de una emisión histórica cuando el tarro de Nutella pasa frente a la cámara dentro de la cápsula y continúa su rumbo ante los astronautas de la misión Artemis II en viaje a la órbita de la Luna.

En las redes se han desatado las sospechas de que la aparición de la crema haya sido prevista, pero lo cierto es que parece que se sale de una bolsa que Christina Koch acababa de poner en un estante. Sea casual o no, viral sí ha sido; absolutamente.

Misión Artemis II

Más de medio siglo después, la NASA lleva a la Luna a cuatro astronautas en la misión Artemis II. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han batido este lunes el récord de mayor distancia recorrida desde la Tierra por un ser humano, superando la marca establecida por el Apolo 13 en abril de 1970.

La tripulación ha entrado en la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros de la Luna, sobre las 18:41 horas, en este sexto día. Sin embargo, no es hasta la 1:07 horas cuando la nave alcanza su distancia máxima, un total de 406.777,9 kilómetros. En comparación, el Apolo 13 llegó a los 400.171,5 kilómetros desde la Tierra. La tripulación de Artemis II será la que más lejos ha viajado en el espacio.

Según ha explicado la NASA, los astronautas podrán observar el lado lejano del satélite terrestre.