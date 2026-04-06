Más de medio siglo después, la NASA lleva a la Luna a cuatro astronautas en la misión Artemis II. Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen han batido hoy el récord de mayor distancia recorrida desde la Tierra por un ser humano, superando la marca establecida por el Apolo 13 en abril de 1970.

La tripulación ha entrado en la esfera de influencia lunar a 66.098 kilómetros de la Luna, sobre las 18:41 horas, en este sexto día. Sin embargo, no es hasta la 1:07 horas cuando la nave alcanza su distancia máxima, un total de 406.777,9 kilómetros. En comparación, el Apolo 13 llegó a los 400.171,5 kilómetros desde la Tierra. La tripulación de Artemis II será la que más lejos ha viajado en el espacio.

Según ha explicado la NASA, los astronautas podrán observar el lado lejano del satélite.

El sobrevuelo tiene una duración total de unas siete horas. Durante ese tiempo, la nave Orion estará lo suficientemente cerca de la Luna como para que la tripulación pueda realizar observaciones detalladas de las características geológicas de la superficie lunar.

Lágrimas y abrazos en la nave Orion

La tripulación vivió un instante que detuvo el aliento del planeta. La experiencia provocó lágrimas y mucha emoción entre los astronautas después de batir el récord. La nave se llenó de sentimientos cuando se abrazaron y lloraron frente a las cámaras.

Durante el momento, Reid Wiseman mostró conmovido una pulsera que le regalaron sus hijas antes de partir. Los demás sacaron un pañuelo de papel para secar sus lágrimas mientras celebraban haber llegado más lejos que nadie.

Interrupción de comunicaciones entre la nave Orion y la Tierra

Cuando la nave pase por detrás de la Luna, la misión entrará en un periodo de interrupción de comunicaciones, que durará unos 40 minutos. La Luna bloquea las señales de radio necesarias para mantener contacto con la nave espacial.

Será entonces cuando la nave Orion alcance su punto más cercano a la Luna. En ese momento, los cuatro astronautas estarán a solo 6.530 kilómetros de la superficie lunar. Solo entonces la nave llegará a esa distancia máxima desde la Tierra.

Finalmente, Orion entrará en un eclipse. El Sol pasará detrás de la Luna desde la perspectiva de la tripulación. Este eclipse solar no estará visible desde la Tierra.

Artemis II sigue una trayectoria conocida como ‘retorno libre’, donde se aprovecha la gravedad de la Tierra y la Luna para reducir el uso de combustible. Esta ruta encamina de forma automática la nave de regreso a la Tierra.