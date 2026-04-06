Misión Artemis II de la NASA hoy en directo | Última hora del vuelo de Orion al lado de la Luna
Sigue en directo la últma hora de la misión Artemis II de la NASA: hoy la nave Orion llega a la Luna
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El ruido que hacen las zapatillas deportivas al rozar con el suelo podría ayudarnos a comprender mejor los terremotos
La misión Artemis II de la NASA está haciendo historia y hoy marca un hito histórico en la exploración espacial con su esperada llegada a la órbita de la Luna, en un paso clave del programa Artemis que busca el regreso del ser humano al satélite más de 50 años después de que lo hiciera el Apolo 17.
Este vuelo tripulado alrededor de la Luna, seguido en directo por todo mundo, supone un avance decisivo para futuras misiones como Artemis III, que pretende llever astronautas de nuevo a la superficie lunar.
Con la nave Orion de la NASA, el cohete Space Launch System (SLS) y la tripulación a bordo, se abre una nueva era en la exploración lunar, con objetivos científicos, tecnológicos y estratégicos que podrían cambiar la historia.
Sigue en directo en OKDIARIO la llegada de Artemis II a la Luna.
Mayor distancia recorrida desde la Tierra
La nave de la misión Artemis II batirá el récord de mayor distancia recorrida desde la Tierra sobre las 19:56 horas. De esta forma, supera la marca establecida por el Apolo 13 en abril de 1970. Seis horas después, la nave alcanzará su distancia máxima, es decir, 406.777 kilómetros frente a los 400.171 kilómetros del Apolo 13.
El iPhone 17 Pro Max, entre las herramientas de los astronautas
Los astronautas del Artemis II viajan con el último modelo de móvil de Apple, el iPhone 17 Pro Max. Se trata de unas primeras veces que la NASA ha autorizado a los astronautas a volar con teléfonos móviles, aunque sin acceso a Internet ni Bluetooth.
Los astronautas se preparan para su sexto día de vuelo hacia la Luna
Los astronautas del Artemis II se preparan para su sexto día de vuelo. La NASA ha compartido su «rutina matutina» en unas imágenes donde se observa a Reid Wiseman afeitándose. «Despertarse, afeitarse, hacer la cama, presenciar algo que nunca antes ha sido visto por ojos humanos», han compartido.
Morning routine: Wake up, shave, make the bed, witness something that’s never before been seen by human eyes.
The Artemis II crew is preparing for today’s lunar flyby, when they will see the Moon’s far side. pic.twitter.com/E7EUvRUzRP
— NASA (@NASA) April 6, 2026
Artemis II verá un eclipse de 53 minutos
La tripulación de Artemis II verá hoy un eclipse solar de 53 minutos, que no será visible desde la Tierra. El eclipse comenzará sobre las 00:35 horas GMT, según la NASA. Ocurrirá unos 90 minutos después de que la nave Orion alcance su máxima distancia de la Tierra: unos 407.000 kilómetros, lo que equivale a unos 6.400 kilómetros más lejos de lo que llegó la misión Apolo en 1970.
La tripulación del Artemis II está despierta
La tripulación del Artemis II está despierta y preparándose para el sobrevuelo lunar. Los cuatro astronautas se han despertado con la canción Good Morning, de Mandisa y TobyMac.
Las horas clave del regreso a la Luna
La misión Artemis II de la NASA cumple varios hitos en este sobrevuelo lunar. La tripulación entrará hoy en la esfera de influencia lunar. Sobre las 17:56 horas GMT superarán el récord de distancia desde la Tierra establecido por Apolo 13 en 1970. No será hasta las 22:44 horas GMT cuando los cuatro astronautas pierdan la comunicación con la Tierra.
Nueva foto de la Luna
La NASA ha publicado una nueva fotografía de la Luna. La imagen muestra la cara visible de la Luna a la derecha y la cara oculta a la izquierda.
Make new friends, but keep the old.
A new photo captures the Moon’s near side on the right (the side we see from Earth, identifiable by its dark splotches) and its far side on the left. The Artemis II crew are the first to see the far side with human eyes. pic.twitter.com/Z8QaZ6J9iA
— NASA (@NASA) April 6, 2026
Por qué hay una cara ‘oculta’ de la Luna
La Luna tiene una cara ‘oculta’ debido a la rotación sincrónica, que significa que tarda el mismo tiempo en dar una vuelta sobre su eje que en completar una órbita alrededor de la Tierra. Este tipo de rotación provoca que siempre muestre la misma cara a nuestro planeta, por lo que su otra parte no es visible desde la Tierra.
Estas dos caras serían diferentes. La parte visible tiene grandes planicies de lava basáltica denominadas ‘mares’, mientras que la oculta tiene cráteres y montañas.
Artemis II se enfrenta a un silencio de 40 minutos
La cápsula Orion de la misión Artemis II de la NASA entra hoy en la órbita lunar y experimentará uno de sus puntos de máxima expectación durante su paso por la cara oculta de la Luna. En ese momento, la cápsula perderá las comunicaciones con la Tierra durante unos 40 minutos.
Artemis II llega a la ‘cara oculta’ de la Luna
La tripulación de Orion, la nave de la misión Artemis II, ya está preparada para un día histórico: hoy la nave sobrevolará la Luna y por primera vez en la historia se podrá observar la ‘cara oculta’ de nuestro satélite.
Horario para seguir la nave Orion
La NASA ha publicado el programa de retransmisión del sexto día de vuelo del Artemis II. La emisión de la llegada de la nave Orion a la cara ‘oculta’ de la Luna comenzará a las 19:00 horas, hora española, donde sufrirán una pérdida de las comunicaciones con la Tierra unos 40 minutos.