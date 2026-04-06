Misión Artemis II de la NASA hoy en directo | Última hora del vuelo de Orion al lado de la Luna

La misión Artemis II de la NASA está haciendo historia y hoy marca un hito histórico en la exploración espacial con su esperada llegada a la órbita de la Luna, en un paso clave del programa Artemis que busca el regreso del ser humano al satélite más de 50 años después de que lo hiciera el Apolo 17.

Este vuelo tripulado alrededor de la Luna, seguido en directo por todo mundo, supone un avance decisivo para futuras misiones como Artemis III, que pretende llever astronautas de nuevo a la superficie lunar.

Con la nave Orion de la NASA, el cohete Space Launch System (SLS) y la tripulación a bordo, se abre una nueva era en la exploración lunar, con objetivos científicos, tecnológicos y estratégicos que podrían cambiar la historia.

Sigue en directo en OKDIARIO la llegada de Artemis II a la Luna.