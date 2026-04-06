Inaudito pero real: Netflix emite en directo por streaming el vuelo lunar de Artemis II hoy

En apenas unas horas, el ser humano volverá a la Luna y por primera vez se acercará al lado oculto del satélite natural de la Tierra, un día que pasará a la posteridad de la humanidad, como aquel lejano 20 de julio de 1969 donde el hombre pisó la Luna por primera vez. Al igual que hace más de 50 años, este lunes 6 de abril la población mirará a sus televisores, ahora convertidos también en ordenadores, móviles y tablets, para observar la histórica misión de Artemis II, y Netflix se ha sumado a las plataformas que lo retransmitirán en directo.

El servicio de streaming de Ted Sarandos proporcionará la señal que ofrecerá la NASA a partir de las 19:00 horas en España, al igual que compartirán otras plataformas como YouTube, Amazon Prime Video o HBO. En concreto, se podrá ver directamente en su página principal, sin necesidad de buscar el título en cuestión.

La misión, que despegó el pasado miércoles a las 18:35 hora local (22:35 GMT) desde el Centro Espacial Kennedy, avanza a 5.632 kilómetros por hora rumbo a la Luna, donde llegará este lunes. En ella viajan el comandante Reid Wiseman, y los astronautas Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, quienes se espera que hagan historia al llegar a la cara oculta de la Luna y recorrer la mayor distancia jamás recorrida desde la Tierra: 406.773 kilómetros (252.757 millas).

La hoja de ruta para las próximas horas promete imágenes que competirán en espectacularidad con las mejores superproducciones de ciencia ficción. El despliegue visual comenzará oficialmente entre las 20:45 horas y la medianoche, cuando la tripulación inicie el reconocimiento de la cara oculta de la Luna y se pueda observar un relieve abrupto, dominado por cráteres profundos y montañas imponentes. Pero el verdadero hito fotográfico llegará cuando los astronautas intenten emular la icónica imagen del Apolo 8: un primer plano de la rugosa superficie lunar con la «canica azul» de la Tierra suspendida en el vacío del fondo.

A partir de la 01:00 h de la madrugada, la misión entrará en su fase más crítica y poética. La nave Orión se adentrará en la sombra de la Luna, provocando un silencio de radio absoluto de unos 40 minutos. Tras recuperar la conexión, el público podrá ser testigo de dos fenómenos extraordinarios. Por un lado, el momento en que nuestro planeta volverá a asomar sobre el horizonte lunar y, por otro, un eclipse solar único entre las 2:00 y las 3:00 horas de la madrugada, cuando la Luna se interpondrá directamente entre la nave y el Sol.

Uno de los principales atractivos de la retransmisión será descubrir qué «cara» nos muestra la Luna. Debido a que el ángulo del Sol cambia un grado cada dos horas, la tripulación se enfrenta a la incertidumbre de la iluminación. Si el sol está bajo, veremos sombras alargadas que revelarán cada cresta y borde de los cráteres con un detalle dramático. Por el contrario, si el sol está en su cenit, la superficie aparecerá sin sombras, permitiendo apreciar los colores y brillos sutiles del suelo lunar.