Quiénes son los astronautas que sobrevolarán la Luna en Artemis II

La misión Artemis II, parte del programa lunar de la NASA, será el primer vuelo tripulado que enviará astronautas alrededor de la Luna desde la era del Apolo, hace más de 50 años. Este viaje será un paso fundamental para preparar futuras misiones en las que los seres humanos volverán a pisar la superficie lunar.

Reid Wiseman

Reid Wiseman, comandante. Veterano aviador de la Armada. Tiene 50 años. Participó en dos misiones en Oriente Medio. Seleccionado como astronauta de la NASA en 2009. Wiseman nació en Baltimore. Es viudo. Tiene dos hijos. Su esposa, Carroll Taylor Wiseman, murió de cáncer en 2020.

En 2014, pasó unos seis meses en la Estación Espacial Internacional, donde realizó dos caminatas espaciales y ayudó a la tripulación a establecer un récord al completar 82 horas de investigación en una sola semana.

Victor Glover

Victor Glover, piloto. Aviador naval. Tiene 49 años. Glover nació en Pomona, California. Está casado y tiene cuatro hijas. Fue piloto de la misión Crew-1 a la Estación Espacial Internacional. Lanzada en noviembre de 2020, esta misión de seis meses fue la primera a la estación orbital tras la certificación de la cápsula tripulada Dragon para vuelos espaciales, fruto de una colaboración entre la NASA y SpaceX. Esta misión fue el primer y único vuelo espacial de Glover. Fue seleccionado como astronauta de la NASA en 2013.

Christina Koch

Christina Koch, especialista de la misión. Nació en Jacksonville, Carolina del Norte. Tiene 47 años. Christina Koch pasó el 28 de octubre de 2019 más de siete horas con el traje espacial, expuesta al vacío del espacio, junto a la astronauta Jessica Meir, quien se encuentra en la estación como parte de la misión Crew-12.

Koch pasó casi todo 2019 en el espacio durante su primera y única misión hasta la fecha, estableciendo un récord para el vuelo espacial más largo de una mujer estadounidense con 328 días. Sólo otras tres astronautas de la NASA han realizado misiones individuales más largas que la suya.

Jeremy Hansen

Jeremy Hansen, especialista de la misión. El canadiense Jeremy Hansen, de 50 años, es el único miembro de la tripulación de Artemis II que realizará su primer viaje al espacio. Con experiencia como piloto de combate, Hansen fue seleccionado en 2009 para el entrenamiento de astronautas de la Agencia Espacial Canadiense. Entre sus logros, en 2017 se convirtió en el único canadiense en liderar un nuevo grupo de astronautas reclutados por la NASA. Casado y padre de tres hijos, Hansen creció en una granja en Ontario.