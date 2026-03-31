Confirmado por la NASA: ya hay día para el despegue de la misión Artemis II a la Luna

El próximo 1 de abril, cuatro astronautas se embarcarán en un viaje de aproximadamente diez días alrededor de la Luna como parte de la misión Artemis II de la NASA, a bordo de la nave Orión. Este evento supone un hito histórico, dado que desde 1972 no se ha realizado un vuelo tripulado hacia el satélite.

«El vuelo de prueba de Artemis II será la primera misión de la NASA con tripulación del programa Artemis. En su primer vuelo a bordo de la nave espacial Orion, los astronautas confirmarán que todos los sistemas de la nave espacial funcionen según lo diseñado con la tripulación a bordo en el entorno real del espacio profundo. Mediante el programa Artemis, la NASA enviará astronautas a explorar la Luna para llevar a cabo descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte, para el beneficio de todos», detalla la NASA.

Misión Artemis II de la NASA

La ventana de lanzamiento de la misión Artemis está prevista para el miércoles 1 de abril de 2026, tras concluir con éxito todos los preparativos técnicos. Los ingenieros han trabajado para corregir los problemas detectados en los intentos de despegue de febrero y marzo, aunque el lanzamiento también dependerá de la meteorología.

La misión Artemis II de la NASA, que cuenta con colaboración internacional, incluyendo la Agencia Espacial Europea, la empresa española Integrasys y la Universidad de Sevilla, no tiene previsto aterrizar en la Luna, pero será la primera prueba tripulada del cohete Space Launch System y de la nave Orión alrededor del satélite, evaluando todos los sistemas con tripulación a bordo y validando maniobras en el espacio profundo.

La misión contará con cuatro astronautas: el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover, la especialista de misión Christina Koch, de la NASA, y el especialista Jeremy Hansen, de la Agencia Espacial Canadiense. Seleccionados en 2023, el equipo fue presentado como el más diverso e inclusivo hasta la fecha para una misión lunar, aunque ahora la NASA ha eliminado estas referencias; en la práctica, sigue siendo histórico por incluir a una mujer y un afroamericano en un vuelo lunar.

«Tenemos la firme esperanza de que esta misión sea el comienzo de una era en la que todos puedan mirarla y pensar en ella como un destino», ha señalado Christina Koch.

• 8.8 million pounds of thrust

• Nearly 25,000 miles per hour

• Farther into space than humans have ever gone This is Artemis II🚀🌕 pic.twitter.com/u3V8tllE70 — NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) January 21, 2026

La nave seguirá una trayectoria de retorno libre, que permite aprovechar la gravedad lunar para regresar a la Tierra sin necesidad de realizar maniobras adicionales. Uno de los momentos más críticos de la misión será el paso por la cara oculta de la Luna, durante el cual la tripulación permanecerá temporalmente incomunicada con la Tierra mientras se realizan comprobaciones técnicas y observaciones del entorno lunar. Si todo transcurre según lo previsto, Artemis II concluirá con el amerizaje de la cápsula en el océano Pacífico tras su reentrada en la atmósfera terrestre. El viaje completo tendrá una duración aproximada de 10 días, con un trayecto de ida hacia la Luna de entre cuatro y cinco días.

La nave despegará y alcanzará la órbita terrestre baja a una velocidad de 28.000 kilómetros por hora. En sólo ocho minutos estará en el espacio, y a las tres horas, los tripulantes probarán cómo se pilota Orion manualmente. La gestión del sueño es uno de los temas clave para los astronautas, por eso, dormirán cuatro horas en turnos de a dos.

Cumplidas las primeras 24 horas, lo más importante de la misión Artemis II de la NASA será la inyección traslunar, el último encendido de motores, que pondrá a Orion en camino hacia el lado más lejano de la Luna. En el tercer día, se encenderán los propulsores pequeños para garantizar correcciones mínimas en el camino. Aproximadamente 96 horas después del despegue, la nave entrará en la esfera lunar y los astronautas realizarán pruebas de los trajes naranjas, diseñados con un sistema de supervivencia.

El sexto día, Orion llegará a su punto más cercano de la Luna, a una distancia que oscilará entre los 6.400 y 9.700 kilómetros. Tras el sobrevuelo, la tripulación realizará la primera de las tres maniobras orbitales de corrección de trayectoria con dirección al planeta Tierra y diferentes pruebas de emergencia. El noveno día de la misión se llevará a cabo la segunda maniobra orbital de corrección de la trayectoria para garantizar que permanezca encaminado en su regreso. Finalmente, la NASA y la Marina de Estados Unidos gestionarán el amerizaje en el océano Pacífico.

La misión representa «un peldaño hacia Marte», donde «podría haber mayor probabilidad de encontrar evidencia de una vida pasada», ha destacado Koch. «Tenemos la oportunidad de responder la pregunta que podría ser la cuestión de nuestra vida, que es: ¿estamos solos? Cuando salimos y conocemos gente las personas preguntan todo el tiempo: ¿has visto evidencia de esto? ¿Qué podemos aprender? Y el hecho es que responder esta pregunta comienza en la Luna».