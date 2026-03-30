La misión enviará a cuatro astronautas a bordo del cohete SLS (Sistema de Lanzamiento Espacial) de la NASA y la nave espacial Orion en un sobrevuelo lunar de varios días. A diferencia de las futuras misiones Artemis, Artemis II no aterrizará en la Luna. Parece mentira, pero Artemis II no pisará la Luna y estos son los motivos del viaje: el vuelo está diseñado para probar los sistemas de soporte vital, propulsión, navegación y capacidad de reentrada de Orion con una tripulación a bordo, proporcionando datos cruciales antes de las misiones planificadas a la superficie lunar.

La misión Artemis II de la NASA, prevista para abril de 2026, marcará un hito importante en el regreso de Estados Unidos a los vuelos espaciales tripulados más allá de la órbita terrestre baja. Artemis II será la primera misión tripulada del programa Artemis y la primera vez que los astronautas orbiten la Luna desde el Apolo 17 en 1972.

Artemis II no aterrizará en la Luna

Durante la misión, la tripulación realizará una serie de comprobaciones de sistemas, incluyendo operaciones manuales de la nave, pruebas de comunicaciones y evaluaciones de los sistemas de protección térmica y de energía.

¡Sé parte de un momento histórico con nosotros! 🚀 Tan pronto como el 1 de abril, los astronautas de @NASAArtemis II podrían despegar desde @NASAKennedy. Nuestra cobertura en español del lanzamiento comenzará a las 4:45 p.m. EDT. Sintoniza la transmisión desde aquí, en X. pic.twitter.com/bwDm1WY27e — NASA en español (@NASA_es) March 29, 2026

La nave viajará miles de kilómetros más allá de la Luna antes de regresar a la Tierra, validando así las operaciones en el espacio profundo, esenciales para la exploración lunar sostenida.

Artemis II representa un paso clave para los objetivos a largo plazo de la NASA de establecer una presencia humana permanente en la Luna y utilizar las misiones lunares como banco de pruebas para futuras misiones tripuladas a Marte. La misión también pone de relieve el papel de la ingeniería avanzada, la fabricación y la integración de sistemas en la NASA, sus socios industriales y el sector aeroespacial en general.

De tener éxito, Artemis II allanará el camino para Artemis III y las misiones posteriores que buscan llevar astronautas a la superficie lunar y ampliar la exploración científica de la región polar sur de la Luna.