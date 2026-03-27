Todo sobre la misión Artemis II: ruta, qué astronautas van y duración del viaje a la Luna de la NASA

Cada vez queda menos para que la misión espacial Artemis II de la NASA despegue y llegue el tan esperado momento en que los humanos volvamos a la Luna. Estos son los datos de la misión.

Será el próximo jueves 2 de abril a las 00:24 hora española cuando los tripulantes de la misión Artemis II despeguen y pongan rumbo hacia el satélite. En caso de cualquier factor que impida realizar la misión con normalidad, la siguiente fecha programada es el viernes 3 de abril a la 1:22 de la madrugada, hora española. Aunque también durante los 3 días siguientes habría ventanas de lanzamiento.

¿Cómo es la nave Orion de la NASA?

El vehículo que llevará a los humanos a la órbita lunar es la nave Orion. Perteneciente a la NASA, es un módulo espacial de unos 9 metros cuadrados —equivalente a dos automóviles de tamaño estándar—. Con cuatro asientos, después del despegue, dos de los sitios se pliegan, ganando así más espacio en el interior de la cabina. Para descansar, los astronautas no podrán usar camas porque no hay dentro de la nave Orion. Sin embargo, dormirán en sacos de dormir atados a las paredes de las cabinas.

¿Qué ruta va a hacer Artemis II?

La nave Orion despegará desde el estado de La Florida, entrará en la órbita terrestre, realizará una maniobra de inyección traslunar y sobrevolará la cara oculta de la Luna sin llegar a aterrizar —muy a nuestro pesar— y finalizará su misión aterrizando en el océano Pacífico.

¿Cuánto tiempo va a durar el viaje a la Luna?

La misión Artemis II de los 4 tripulantes que fletarán la nave Orion arrancará, si todo va bien, el próximo jueves 2 de abril y finalizará en apenas 10 días en el océano Pacífico. La corta duración de la misión se debe a ser algo prácticamente inédito y se pretende tomar como una primera toma de contacto.