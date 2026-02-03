Una fuga frustra la primera misión tripulada de la NASA a la Luna (Artemis II) en más de medio siglo

Una fuga de hidrógeno líquido ha frustrado el lanzamiento de la primera misión tripulada a la Luna en más de medio siglo, la misión Artemis II, que finalmente la NASA ha pospuesto hasta, al menos, el 6 de marzo. El ensayo general de la cuenta atrás se ha tenido que suspender sólo cinco minutos antes.

Jared Isaacman, administrador de la NASA, ha explicado que «anticipaban plenamente encontrar desafíos», y así, el llenado de los tanques del Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS) -el cohete más potente que ha construido hasta la fecha la NASA- ha experimentado fugas recurrentes de combustible.

«Realizamos un ensayo general con carga de combustible. Estas pruebas están diseñadas para sacar a la luz los problemas antes del vuelo y preparar el día del lanzamiento con la mayor probabilidad posible», ha aclarado Isaacman. La agencia espacial estadounidense lleva tres años ejecutando lanzamientos del SLS; el primero de ellos fue en 2022, el de la Artemis I.

La Artemis II fue el segundo paso del programa espacial que pretende llevar al hombre a la Luna. El asentamiento sería Artemis III, mientras que la construcción de una estación espacial en el satélite para ensayos de futuros viajes a Marte constituirían Artemis IV y Artemis V.

El problema principal con el que se ha encontrado la NASA en la carrera lunar es el de las prisas por la falta de tiempo, ya que China le pisa los talones y Estados Unidos quiere ser el primer país en llegar.

El administrador de la NASA ha detallado también cuáles son las ambiciones de la agencia espacial y de la Casa Blanca, al aclarar que «Artemis evolucionará para respaldar misiones repetidas y asequibles a la Luna, en línea con la política espacial nacional del presidente Donald Trump». «Hacer bien esta misión significa regresar a la Luna para quedarnos y avanzar hacia un futuro de Artemis 100 y más allá», ha añadido.

Desde la agencia espacial han aclarado que, antes de suspender la prueba, «los equipos llevaron a cabo una cuenta regresiva terminal hasta cinco minutos y quince segundos (T-5.15), momento en el que se ha detenido la cuenta por un aumento de las fugas de combustible». Además, han especificado que «hubo otros retrasos» relacionados con la preparación de la cápsula Orion -la que transportará a los astronautas a la Luna-, acompañados de interrupciones del audio en tierra y efectos del clima frío en algunas cámaras.

Los tripulantes de la misión Artemis II, cuatro personas, serán los primeros humanos en más de 50 años que viajen a la Luna, y lo harán en el cohete más potente desarrollado por la NASA en la historia. Se trata de Victor Glover, Christina Koch, Jeremy Hansen y Reid Wiseman. Todos ellos representan, de una u otra manera, algún tipo de hito: el primer negro en ir a la Luna, la primera mujer y el primer canadiense, respectivamente.