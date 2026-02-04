Artemis cambia las reglas del juego: la NASA se prepara para volver a la Luna y ya ha fecha oficial

La NASA se prepara para volver a la Luna y ya tiene fecha oficial de lo que puede pasar, Artemis cambia las reglas del juego. La historia nos dice que hace más de 50 años que el ser humano no pisa la Luna. Nos cuesta imaginar que con una tecnología mecánica, sin ninguna pantalla, sensores o elementos que ayuden a gestionar un aterrizaje y un despegue en un lugar lejano como la Luna, se hizo posible lo imposible.

El módulo lunar que lanzaría la NASA en 1969, consiguió llevar al hombre a la Luna. En un viaje de película que hemos visto recreado en numerosas ocasiones en el cine, hoy podría ser una realidad. En este año 2026, con algunos retrasos provocados por una serie de errores que en el espacio serían fatales. Lo que nos espera en estas fechas un nuevo cambio de tendencia que, sin duda alguna, puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. La NASA no duda en preparar una misión, Artemis que realmente cambiará de nuevo las reglas del juego de una forma que quizás no esperaríamos que se hiciera realidad.

Las reglas del juego las cambia Artemis

Artemis es la nueva misión que cambia por completo las reglas del juego, sin duda alguna, deberemos estar preparados para volver a un satélite que puede acabar siendo el que nos dará alguna que otra sorpresa. La manera de demostrar que el ser humano vuelve a estar preparado para una misión espacial.

Salir de la Tierra se ha convertido en un negocio para las empresas que se preparan para implementar una tecnología que debe llevarles lo más lejos posible de un planeta que parece que se nos queda pequeño. Después de años viendo llegar una y otra vez al ser humano a la luna, de la misma forma que lo haría hace medio siglo, la situación actual es muy diferente.

Es hora de apostar claramente por un giro radical que puede ser esencial en estos días en los que realmente la esperanza de volver a pisar la Luna está presente. Es sólo una misión que primero llevará a los astronautas cerca de este satélite, orbitando en ella para, en una segunda misión, pensar, de nuevo en cómo conseguir pisarla y volver a despegar de ella, con total seguridad.

Tal y como presenta esta misión la NASA: «Cuatro astronautas viajarán alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra a bordo de Artemis II, el primer vuelo tripulado de la campaña Artemis de la NASA. Esta misión será el primer vuelo de prueba con tripulación a bordo del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés), la nave espacial Orion y los sistemas terrestres de apoyo. Los astronautas de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y el astronauta de la CSA (Agencia Espacial Canadiense) Jeremy Hansen estarán a bordo para poner a prueba los sistemas de soporte vital de Orion en el hostil entorno del espacio. Este vuelo es otro paso hacia las misiones tripuladas a la superficie lunar y ayudará a la agencia a prepararse para las futuras misiones con astronautas a Marte. Los nombres recibidos se incluirán en una memoria USB que volará dentro de Orion cuando sea lanzada la misión, en 2026».

Siguiendo con la misma explicación: «La NASA va a enviar astronautas a explorar la Luna para hacer descubrimientos científicos, obtener beneficios económicos y sentar las bases para las primeras misiones tripuladas a Marte. Artemis II pondrá a prueba por primera vez las capacidades de la NASA en el espacio profundo, con el primer vuelo tripulado del cohete Sistema de Lanzamiento Espacial (SLS, por sus siglas en inglés) y la nave espacial Orion. La misión, que tendrá una duración aproximada de 10 días, despegará desde el Complejo de Lanzamientos 39B del Centro Espacial Kennedy, a más tardar en abril de 2026. La tripulación realizará comprobaciones iniciales de los sistemas de Orion y pondrá a prueba manualmente el manejo de la nave espacial cerca de la Tierra durante los dos primeros días de la misión, antes de dirigirse a la Luna. El módulo de servicio de Orion proporcionará el impulso necesario para liberarse de la órbita terrestre y establecer el rumbo hacia la Luna. Este encendido de motores para la maniobra de inyección translunar enviará a los astronautas en un viaje de ida de cuatro días alrededor del lado lejano de la Luna. El recorrido tendrá un patrón con forma de ocho que se extenderá a más de 370.000 kilómetros (230.000 millas) de distancia de la Tierra. A la distancia máxima, la tripulación volará a unos 7.400 kilómetros (4.600 millas) más allá de la Luna, evaluando los sistemas de la nave espacial durante el trayecto. Varias cargas útiles volarán a bordo del Artemis II para ampliar nuestros conocimientos sobre la radiación espacial, la salud y el comportamiento humanos, y las comunicaciones y la navegación espaciales. Lo que aprendamos nos ayudará a avanzar en futuros esfuerzos de exploración».