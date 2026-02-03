La NASA llega por primera vez a un lugar único del espacio: no se creen lo que va a pasar con las tormentas solares

No se creen los expertos lo que va a pasar con las tormentas solares, la NASA llegará por primera vez a un lugar único del espacio. Es hora de apostar claramente ante un cambio de tendencia en el estudio del espacio exterior. Hasta ahora nos hemos fijado el objetivo de invertir estas cantidades astronómicas que cuesta enviar cualquier sonda espacial al espacio en conocer un poco mejor el sistema solar. Ese lugar del que en algún momento deberemos salir.

Ahora parece que la NASA quiere centrarse en un elemento sin el que no sería posible la vida. Ese Sol que influye, mucho más de lo que pensábamos, en la vida en la Tierra. La realidad es que vamos a estar a merced de un cambio de ciclo, tal y como vemos en lo que pasa con un astro que cada día puede ser más y más peligroso, sobre todo, si tenemos en cuenta que estaremos ante un detalle que puede cambiarlo todo, de una forma sorprendente. No se creen lo que va a pasar con las tormentas solares unos expertos que han llegado donde nadie imaginaba que llegarían.

Por primera vez la NASA llega a un lugar único del espacio

El Sol es nuestro gran aliado, pero también enemigo, aunque pueda parecer imposible, lo tenemos más cerca de lo que nos imaginaríamos y con él, podemos ir logrando una serie de cambios que pueden acabar convirtiéndose en una dura realidad en estos días.

Por lo que, hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a tener en consideración algunos cambios que pueden acabar generando más de una sorpresa del todo inesperada. En estos tiempos en los que cada detalle cuenta y puede acabar siendo una realidad.

Estaremos pendientes de una situación que puede acabar siendo lo que nos dará una sorpresa inesperada. En estos tiempos en los que el sol parece que está tomando caminos imposibles, poder llegar hasta sus profundidades, no es ya ciencia ficción.

Teniendo en cuenta las cantidades de temperaturas altas y de elementos que va expulsando este astro a medida que va avanzando cualquier sonda, se ha convertido en un problema para muchos. Es hora de saber qué podemos hacer para ver estas tormentas solares que pueden guardar un gran secreto en su interior.

No se creen lo que va a pasar con las tormentas solares

Tal y como se presenta esta misión en la web de la NASA: «La Sonda de Cartografía y Aceleración Interestelar (IMAP, por sus siglas en inglés) explorará y elaborará mapas de los límites mismos de nuestra heliosfera —la enorme burbuja creada por el viento solar que encapsula por completo nuestro sistema solar— y estudiará cómo la heliosfera interactúa con el vecindario galáctico local que está más allá. Como un cartógrafo celeste moderno, IMAP también explorará y trazará mapas de la amplia gama de partículas que existen en el espacio interplanetario, con lo cual ayudará a investigar dos de los temas generales más importantes de la heliofísica: la energización de las partículas con carga eléctrica provenientes del Sol y la interacción del viento solar en su límite con el espacio interestelar. Además, IMAP permitirá observar en tiempo real el viento solar y las partículas energéticas, los cuales pueden producir condiciones peligrosas en el entorno espacial cercano a la Tierra».

Siguiendo con la misma explicación: «La misión investigará principalmente dos de los problemas generales más importantes de la heliofísica. Estos son: cómo se energizan las partículas con carga eléctrica del Sol para formar lo que se conoce como viento solar y cómo ese viento interactúa con el espacio interestelar en el límite de la heliosfera. Este límite ofrece protección contra la radiación más severa que proviene del resto de la galaxia. Es clave para crear y mantener un sistema solar habitable. La física de este límite y la manera en que cambia con el tiempo ayudan a explicar por qué nuestro sistema solar puede sustentar la vida tal como la conocemos».

Hay un elemento que preocupa especialmente a los expertos: «La misión IMAP también respaldará las observaciones en tiempo real del viento solar, el cual puede inundar el entorno espacial cercano a la Tierra con partículas y radiación peligrosas capaces de producir daños en la tecnología, afectar a los astronautas en el espacio e interrumpir las comunicaciones globales y las redes eléctricas en la Tierra. La nave espacial IMAP estará situada en el primer punto de Lagrange entre la Tierra y el Sol (L1), a una distancia de alrededor de 1,6 millones de kilómetros (un millón de millas) de la Tierra en dirección al Sol. Desde allí, puede dar advertencias con casi media hora de anticipación a los astronautas y naves espaciales que viajen cerca de la Tierra sobre la radiación dañina que se avecina».