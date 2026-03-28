Cuándo despega Artemis II: horario y dónde ver en directo el viaje de la NASA a la Luna en vivo

El lanzamiento de Artemis II marca uno de los momentos más importantes de la exploración en la actualidad. Marca el regreso del hombre al espacio profundo más de medio siglo después de las misiones del Programa Apolo. La expectación es enorme, tanto por el reto técnico como por el simbolismo que representa esta misión dentro del nuevo esfuerzo liderado por NASA: el regreso del hombre a la Luna.

Según la planificación actual, el despegue está previsto para el miércoles 1 de abril de 2026 desde el Centro Espacial Kennedy. La ventana de lanzamiento se abre a las 18:24 (hora local de Florida), lo que corresponde a las 00:24 de la madrugada del 2 de abril en España peninsular. Como es habitual en este tipo de misiones, la fecha no es completamente fija: existen días alternativos en caso de que las condiciones meteorológicas o cualquier aspecto técnico obliguen a retrasar el lanzamiento. Este margen forma parte de la complejidad de enviar una nave tripulada más allá de la órbita terrestre.

La NASA ofrecerá una retransmisión completa a través de sus plataformas oficiales, incluyendo su página web y su canal en YouTube. La cobertura suele comenzar varias horas antes del despegue, mostrando imágenes en tiempo real del cohete, entrevistas, explicaciones técnicas y la preparación final de la tripulación. Este tipo de retransmisiones no sólo permite ver el momento del lanzamiento, sino entender cada fase del proceso, desde la cuenta atrás hasta la separación de etapas y la inserción en órbita.

La misión Artemis II utilizará el cohete SLS (Space Launch System), el más potente desarrollado por la NASA, junto con la nave Orion, diseñada para transportar astronautas en misiones de espacio profundo. A bordo viajarán cuatro astronautas: Reid Wiseman como comandante, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, este último representante de la Agencia Espacial Canadiense. La tripulación no solo destaca por su preparación técnica, sino también por su diversidad, marcando una diferencia significativa respecto a las misiones del pasado.

¡Presentamos la mascota lunar de @NASAArtemis II! ✨ El indicador de gravedad cero de la tripulación que viajará a la Luna fue seleccionado entre miles de propuestas de más de 50 países. El diseño se llama “Rise”, por inspirarse en el icónico momento Earthrise (Salida de la… pic.twitter.com/AFtqyBQfK6 — NASA en español (@NASA_es) March 27, 2026

Durante aproximadamente diez días, la nave recorrerá unos 965.000 kilómetros, en una trayectoria que la llevará alrededor de la Luna y de regreso a la Tierra.

Será un viaje exigente y lleno de riesgos: los astronautas estarán expuestos a niveles elevados de radiación al salir del campo magnético terrestre y experimentarán períodos de incomunicación cuando la nave pase por la cara oculta de la Luna.

Comparte la emoción del lanzamiento de Artemis II en comunidad. ¡Arma tu “watch party”! Hace más de 50 años, la humanidad se reunió para presenciar el programa Apolo. Hoy te invitamos a vivir otro momento histórico: el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada de… pic.twitter.com/zvanmHPWZ6 — NASA en español (@NASA_es) March 27, 2026

Artemis II representa un paso esencial dentro del programa Artemis. Su objetivo final es establecer una presencia humana sostenible en la Luna y preparar futuras misiones a Marte.

Esta misión servirá como prueba clave de todos los sistemas necesarios para que, en los próximos años, los astronautas vuelvan a pisar la superficie lunar.

¿Cuándo despega Artemis II?

Fecha prevista: miércoles 1 de abril de 2026.

Hora exacta

18:24 (hora de Florida, EDT)

00:24 de la madrugada del 2 de abril en España (hora peninsular)

Importante: la NASA maneja una ventana de lanzamiento de varias horas y días alternativos (hasta el 6 de abril o más), por si hay problemas técnicos o meteorológicos

¿Dónde ver el lanzamiento en directo?

Puedes seguir el despegue en vivo de forma gratuita en:

Canal oficial de YouTube de NASA.

Web oficial de NASA (con retransmisión en directo)

La agencia suele empezar la emisión varias horas antes con comentarios, imágenes del cohete y preparación de los astronautas.

¿Qué verás durante el lanzamiento?