Los cuatro astronautas de Artemis II han logrado un hito histórico al marcar oficialmente el regreso del hombre a la Luna desde Apolo 17 en 1972. La misión de la NASA sobrevuela el satélite natural a bordo de Orion, incluyendo la cara oculta que no se puede observar desde la Tierra.

La tripulación está formada por cuatro astronautas: tres de la NASA, Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, y el primer astronauta extranjero, el canadiense Jeremy Hansen.

Una jornada llena de hitos históricos

El sexto día del viaje de Orion ha sido una jornada llena de hitos que han incluido el récord de distancia de la Tierra establecido por el Apolo 13 y sobrevolar la cara oscura de la Luna. La tripulación se ha convertido en los humanos que más lejos han viajado de la Tierra al alcanzar 406.777,9 kilómetros frente a los 400.171,5 kilómetros de Apolo. Esta serie de récords ha provocado que la nave, envuelta en tensión, se llenara de lágrimas y abrazos.

New record🥇 The Artemis II astronauts are now farther from Earth than humans have ever been! At 1:57 p.m. EDT, they broke the record set by Apollo 13 in 1970. Their journey around the far side of the Moon today will take them a maximum distance of 252,752 miles from Earth. pic.twitter.com/P5Swojpn0n — NASA Earth (@NASAEarth) April 6, 2026

El sobrevuelo ha tenido una duración de siete horas. Durante ese periodo de tiempo, la nave Orion ha estado lo suficientemente cerca de la Luna como para que la tripulación haya podido observar numerosos detalles. Los astronautas han descrito matices de color en la superficie lunar, destacando tonos marrones y azulados.

Orion también ha afrontado una pérdida de comunicaciones durante unos 40 minutos en la cara oscura de la Luna. Durante ese periodo, ha llegado al punto más cercano al satélite natural.

Carroll e Integrity

Batir el récord de distancia desde la Tierra no ha sido el único momento emotivo en la nave Orion. Minutos después, los cuatro astronautas se comunicaron con el centro de control de la misión para solicitar que un cráter sin nombre fuera bautizado como Carroll, en memoria de la mujer fallecida del comandante de la misión Reid Wiseman, que falleció debido a un cáncer.

Momentos antes, la tripulación también había solicitado que otro cráter se llamara Integrity o Integridad, en honor a su nave espacial.

Un eclipse solar y un bote de Nutella

Al igual que los astronautas del Apolo tuvieron la oportunidad de ver eclipses solares, Artemis II también. En esta ocasión, el eclipse ha durado 53 minutos y no se ha podido ver desde la Tierra.

Y además de batir varios récords, este sexto día ha tenido varias anécdotas. La más destacada, la aparición de un bote de Nutella minutos antes de llegar a la órbita lunar. Mientras los astronautas se preparaban para fotografiar la cara oscura de la Luna sacando el material fotográfico, un bote de chocolate ha aparecido flotando en primer plano.

Con el bote de Nutella ha destacado la suspensión del uso del inodoro en la nave. La NASA ha pedido a la tripulación no usar el sistema de baño de la nave debido a una limitación técnica.