El momento más crítico para los astronautas de Orion en su viaje a la Luna está por llegar

El viaje de la nave Orion en la misión Artemis II marca un hito histórico, ya que después de más de medio siglo, cuatro astronautas volverán a orbitar la Luna en un trayecto de unos diez días que permitirá contemplar de cerca la cara oculta del satélite, algo que muy pocos han podido presenciar directamente.

Batirán otro récord espacial: la distancia más lejana a la que ha llegado el hombre desde la Tierra: el Apolo 13 alcanzó una distancia máxima de 400.171 kilómetros el 14 de abril de 1970. Este martes los cuatro astronautas se alejarán 406.773 kilómetros del planeta azul. Orion pasará a unos 6.500 km de la superficie de la cara oculta de la Luna.

Aunque el despegue de Orion y su recorrido hasta la Luna representan un avance emocionante para la investigación espacial, el mayor riesgo de la misión Artemis II no se concentra en la ida, sino en el retorno; así, además, lo hemos visto en infinidad de películas de viajes espaciales. La nave y su tripulación deberán enfrentarse a condiciones extremas al reentrar en la atmósfera terrestre, donde la fricción genera un calor abrasador que pone a prueba la resistencia del escudo térmico de la nave.

Esta fase decisiva determinará si la misión se completa con éxito, ya que cualquier fallo en ese momento podría comprometer el aterrizaje seguro. El experto subraya que los astronautas tendrán que soportar temperaturas muy elevadas durante el regreso, convirtiendo esta maniobra en la más exigente de todo el vuelo.

El catedrático de Ingeniería Aeroespacial Rafael Vázquez, de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sevilla, lo explicó con claridad en Espejo Público de Antena 3: «El momento más crítico será a su regreso porque tienen que aguantar temperaturas muy elevadas».

Además, Vázquez valoró el significado estratégico de la misión, que permite a Estados Unidos reforzar su liderazgo en el espacio frente a competidores como China. Por otra parte, sobre las teorías que cuestionan el alunizaje de 1969, fue tajante: si hubiera sido un montaje, los soviéticos habrían sido los primeros en demostrarlo. La retransmisión en directo de estos diez días hace aún más difícil cualquier intento de negacionismo.