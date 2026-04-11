Los astronautas de Artemis II acaban con éxito la misión que les llevó de la Tierra a la Luna 50 años después

La cápsula Orion, rellamada Integrity, ha regresado a casa tras su histórico vuelo alrededor de la Luna con los cuatro astronautas de la misión Artemis II: Reid Wiseman (comandante), Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen.

Alrededor de las 01:30 de la madrugada de este sábado, se produjo la separación del Módulo de Servicio Europeo y la cápsula quedó sola, protegida únicamente por su escudo térmico. Una protección que ha salvado a la tripulación de temperaturas de cerca de 2.800ºC.

A las 01:53 horas, Orion inició la reentrada en la atmósfera terrestre. A una altitud de unos 122 kilómetros y viajando a más de 38.000 km/h, la cápsula penetró en las capas superiores de la atmósfera, a punto de terminar un histórico viaje espacial en el que el hombre ha estado más lejos de la Tierra.

Welcome home Reid, Victor, Christina, and Jeremy! 🫶 The Artemis II astronauts have splashed down at 8:07pm ET (0007 UTC April 11), bringing their historic 10-day mission around the Moon to an end. pic.twitter.com/1yjAgHEOYl — NASA (@NASA) April 11, 2026

En la transmisión en vivo se vio cómo el escudo térmico comenzaba a brillar con un intenso color naranja rojizo. Segundos después, Orion quedó completamente envuelta en una espectacular bola de fuego (en realidad era plasma ionizado, cuentan los técnicos de la NASA para quitarle magia) con temperaturas de hasta 2.760 °C en su superficie. Los astronautas experimentaron en ese momento fuerzas de desaceleración de hasta 3,9 g, se aseguraba durante la retransmisión en directo.

Durante seis minutos se produjo el apagón (blackout) de comunicaciones (aproximadamente entre las 01:53 y las 01:59); la señal se perdió y se bloqueaban todas las ondas de radio. Fue ése, sin duda, uno de los momentos más críticos de la misión.

Cuando la señal regresó, se escucharon las voces de los astronautas y del control de misión confirmando que todo estaba bien. La cápsula había superado la fase de máximo calentamiento.A unos 6.700 metros de altitud, se eyectó la tapa del morro y se desplegaron los dos paracaídas de frenado.

Las cámaras aéreas mostraron cómo la cápsula se estabilizaba. Se soltaron los paracaídas de frenado y se abrieron otros tres principales enormes de color naranja brillante. La imagen transmitida fue impresionante: Orion descendiendo lentamente, suspendida de los enormes paracaídas sobre el océano Pacífico.

Finalmente, a las 02:07 horas Orion amerizó en el Océano Pacífico, a unos 65-80 kilómetros frente a las costas de San Diego (California). Quedó flotando en el agua. Helicópteros y barcos de la Marina de Estados Unidos, con el buque de recuperación USS John P. Murtha al frente, se acercaron al lugar. La cápsula permaneció flotando en el Pacífico durante unos 45 minutos mientras los equipos de recuperación se preparaban para acercarse.

Los equipos de recuperación de la Marina de EEUU se acercaron en botes. Instalaron una gran balsa junto a la escotilla, abrieron la cápsula y poco antes de las 03:30 horas, fueron sacando uno a uno a los cuatro astronautas, mientras en la sala de control de la NASA estallaba el júbilo al ver que salían sanos y salvos.

Los subieron a helicópteros, que los trasladaron al buque de guerra. Una vez a bordo, le realizaron una primera revisión médica en la enfermería. Todo el proceso, desde el amerizaje hasta que los astronautas estuvieron seguros en el navío, duró menos de dos horas. Después, estaba previsto que volaran a San Diego y luego a Houston para reunirse con sus familias.