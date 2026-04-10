El momento más peligroso y espectacular de Artemis II: Integrity será una ‘bola de fuego’ a 2.800ºC en la reentrada

La misión Artemis II ha marcado un hito histórico, ya que después de más de medio siglo, cuatro astronautas han vuelto a orbitar la Luna en un trayecto de unos diez días que ha permitido contemplar de cerca la cara oculta del satélite.

Aunque la misión Artemis II hasta la Luna ha representado un avance emocionante para la investigación espacial, el mayor riesgo de la misión Artemis II está en el retorno. La nave, rebautizada Integrity, y su tripulación deberán enfrentarse a condiciones extremas al reentrar en la atmósfera terrestre, donde la fricción genera un calor abrasador que pone a prueba la resistencia del escudo térmico de la nave.

La reentrada en la Tierra de la cápsula Integrity de la misión Artemis II está diseñada para ser uno de los momentos más críticos y espectaculares de la misión. Esta fase decisiva determinará si la misión se completa con éxito, ya que cualquier fallo en ese momento podría comprometer el aterrizaje seguro.

La nave regresará desde la Luna a una velocidad de unos 40.000 km/h. Al impactar contra la atmósfera terrestre, la fricción generará una «bola de fuego» con temperaturas de casi 2.800 grados, la mitad de la temperatura de la superficie del Sol.

Para gestionar este calor y reducir las fuerzas G sobre los astronautas, Integrity utilizará una técnica de «reentrada de salto». La nave entrará en la atmósfera superior, utilizará la sustentación para elevarse brevemente y luego volverá a entrar, lo que ayuda a frenar la nave de manera más eficiente y a controlar mejor el lugar de aterrizaje.

El escudo térmico, situado en la base de la cápsula, es la protección principal y está diseñado para erosionarse mientras absorbe el intenso calor.

Una vez que la velocidad disminuya, se desplegarán varios paracaídas. Primero los pilotos, seguidos de los paracaídas principales, lo que reducirá la velocidad de la cápsula a unos 30 km/h para el amerizaje.

Amerizaje

El objetivo final es un amerizaje suave en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, California, aproximadamente a las 2:07 de la madrugada. Equipos de la NASA y la Marina de los EEUU estarán esperando cerca para recuperar la cápsula y a los cuatro tripulantes. La reentrada es crucial para probar que la tecnología de la cápsula Orion es segura para futuros viajes a la Luna.