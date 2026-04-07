Hay 96 bolsas con orina, heces y vómitos humanos en la superficie de la Luna, ¿por qué?

Ya hemos visto casi todo lo que hacen los cuatro astronautas del módulo Orion de la misión Artemis II hacia la Luna. Hemos observado hasta un tarro de Nutella flotando en la nave. Pero si no hubiéramos conocido los fallos en el urinario que usa la tripulación, quizá no habríamos recordado un hecho insólito relacionado, precisamente, con los desechos que van a los inodoros: que en la superficie lunar hay 96 bolsas con orina, heces y vómitos de astronautas de las seis misiones Apolo que alunizaron entre 1969 y 1972.

En las misiones espaciales más largas de la NASA, como las realizadas a bordo de la Estación Espacial Internacional, los astronautas reciclan sus residuos líquidos y los vuelven a procesar para convertirlos en agua potable. Dado que la misión Artemis II solo dura 10 días, la tripulación está expulsando la orina de la nave a diario.

Pero durante las seis misiones Apolo que han alunizado (Apolo 11, 12, 14, 15, 16 y 17), los astronautas dejaron en la superficie de la Luna hasta 96 bolsas que contenían «orina, heces, vómito y otros residuos humanos», según han relatado algunos de ellos. Charlie Duke, de la misión Apolo 16, lo mencionó explícitamente.

De hecho, fue el mismo Neil Armstrong quien fotografió la primera bolsa con estos restos durante su primer paseo lunar; es ésta que se muestra a continuación.

La película de los hechos

20 de julio de 1969. Cuando el módulo Eagle de la misión Apolo 11 se posó suavemente sobre la Luna, Neil Armstrong y Buzz Aldrin pasaron más de seis horas dentro de la cabina antes de poder salir al exterior. Pero antes de abrir la escotilla, hicieron una pequeña limpieza.

Justo cuando la puerta ya estaba abierta y faltaban sólo unos cinco minutos para el histórico momento de «un pequeño paso para el hombre, pero un gran paso para la humanidad», Aldrin entregó a Armstrong una bolsa blanca. Contenía desperdicios de restos de comida, heces, orina y vómitos acumulados durante el viaje. Armstrong la lanzó fuera del módulo lunar.

Así fue como esa sencilla bolsa se convirtió en el primer objeto humano que tocó la superficie de la Luna. Segundos después, la bota de Armstrong pisó el regolito lunar, el fino polvo gris formado por el impacto de micrometeoritos durante miles de millones de años. Y de esa bolsa de basura fue la primera foto que Neil tomó desde la superficie de la Luna, bien visible.

¿Por qué lo hicieron? ¿Por qué hay en la Luna 96 bolsas con orina, heces y vómitos de los astronautas de seis misiones Apolo? La respuesta es sencilla. Más o menos. Se arrojaron al satélite para reducir el peso de la nave antes del despegue de regreso a la Tierra. Las distintas tripulaciones tenían el encargo de traer de vuelta a la Tierra muestras de rocas lunares, por lo que desecharon todo lo no esencial, incluidas estas bolsas de desechos, además de botas, cámaras, herramientas y otros objetos. Las bolsas se sellaban y se dejaban en la superficie o se tiraban durante la preparación para el ascenso.

Como puede verse en esta lista de objetos dejados en la Luna por la NASA no cabe duda de que esos restos fueron arrojados allí. Algunas listas oficiales de objetos dejados allí, como la que reproducimos, mencionan menos bolsas específicas de heces (alrededor de 30-40), pero cuando se suman todas las de fluidos corporales, vómitos y desechos generales, la cifra total ronda las 96.

Estas bolsas con heces, orina y vómitos siguen en la Luna hoy en día, expuestas al vacío, la radiación y las temperaturas extremas del satélite terrestre. Algunos científicos están interesados en recuperarlas algún día para estudiar si las bacterias humanas sobrevivieron en ese entorno, en lo que sería un experimento involuntario sobre la resistencia de la vida.

La cifra exacta de 96 bolsas proviene de estimaciones históricas de la NASA y se ha repetido consistentemente en artículos de Wired, Smithsonian o The Atlantic; también en desafíos recientes de la propia NASA, como el LunaRecycle Challenge, que ofrecía premios para ideas sobre cómo «reciclar» esas bolsas.