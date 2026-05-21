Conmoción entre los científicos: descubren por qué el 90% de las personas son diestras y la respuesta está en el mundo subatómico

Uno de los grandes misterios de la evolución humana ha sido la marcada preferencia por la mano derecha. Cerca del 90% de las personas en distintas culturas son diestras, un patrón que no se observa en otras especies de primates. Recientemente, un estudio encabezado por investigadores de la Universidad de Oxford ha propuesto que dos grandes cambios evolutivos podrían estar detrás de esta tendencia: el bipedalismo y el aumento significativo del tamaño del cerebro humano.

La investigación sobre por qué la mayoría de las personas son diestras, publicada en la revista PLOS Biology, fue realizada por el Dr. Thomas A. Püschel y Rachel M. Hurwitz, de la Escuela de Antropología y Etnografía de Museos de Oxford, junto con el profesor Chris Venditti, de la Universidad de Reading. Para ello, el equipo analizó información de 2.025 monos y simios pertenecientes a 41 especies distintas. A través de modelos bayesianos que incorporaron las relaciones evolutivas entre especies, los científicos evaluaron diversas hipótesis sobre el origen de la lateralidad. Entre los factores considerados estuvieron el uso de herramientas, la alimentación, el entorno, el tamaño corporal, la organización social, la capacidad cerebral y los patrones de locomoción.

La razón por la que la mayoría de personas son diestras

Los humanos inicialmente aparecían como un caso particular dentro del análisis, pero esta situación cambió cuando los investigadores incorporaron dos variables evolutivas clave en sus modelos: el tamaño del cerebro y la proporción entre la longitud de brazos y piernas, un indicador estrechamente relacionado con el bipedalismo. Al incluir estos factores, los humanos dejaron de destacarse como una anomalía dentro del conjunto de primates analizados. Los resultados apuntan a que la combinación entre la marcha erguida y el aumento progresivo de la capacidad cerebral podría explicar la fuerte tendencia hacia el uso de la mano derecha.

El estudio sobre las personas diestras también permitió reconstruir de forma aproximada la lateralidad en distintos ancestros humanos ya extintos. Según las estimaciones, los primeros homínidos como Ardipithecus y Australopithecus habrían presentado únicamente una ligera preferencia por la mano derecha, comparable a la observada en algunos grandes simios actuales. Este rasgo parece haberse ido acentuando con la evolución del género Homo. Especies como Homo ergaster, Homo erectus y los neandertales probablemente mostraban una dominancia diestra más marcada, hasta llegar al patrón fuertemente predominante que caracteriza a los humanos modernos.

Una especie que se aparta de esta tendencia general es Homo floresiensis, conocida popularmente como el «hobbit» debido a su reducido tamaño corporal. Los investigadores predijeron que esta especie habría mostrado una preferencia mucho más débil por la mano derecha en comparación con otros miembros del género Homo. Este resultado encaja dentro del patrón evolutivo general, ya que Homo floresiensis presentaba un cerebro relativamente pequeño y conservaba adaptaciones físicas tanto para trepar como para caminar erguido.

A partir de estos hallazgos, los científicos proponen un modelo evolutivo en dos fases. En una primera etapa, la aparición del bipedalismo habría liberado las manos de su función principal en la locomoción, generando nuevas presiones evolutivas que favorecieron un uso más especializado y asimétrico de las extremidades superiores. Posteriormente, con el aumento progresivo del tamaño y la complejidad del cerebro humano, esta lateralidad se habría reforzado.

El Dr. Thomas A. Püschel, profesor asociado de Antropología Evolutiva en la Universidad de Oxford, comentó: «Éste es el primer estudio que prueba varias de las principales hipótesis sobre la lateralidad humana en un solo marco. Nuestros resultados sugieren que probablemente está relacionado con algunas de las características clave que nos hacen humanos, especialmente el bipedalismo y la evolución de cerebros más grandes. Al observar muchas especies de primates, podemos comenzar a entender qué aspectos de la lateralidad son antiguos y compartidos, y cuáles son exclusivamente humanos».

Cómo se realizó el estudio

Para realizar este trabajo y averiguar por qué el 90% de las personas son diestras, los investigadores integraron datos procedentes de amplias bases de estudios previos sobre lateralidad manual y aplicaron métodos meta-analíticos comparativos con modelos filogenéticos bayesianos. El conjunto final de datos incluyó 2.025 individuos pertenecientes a 41 especies diferentes de antropoides.

Para garantizar la consistencia entre especies, el estudio se basó exclusivamente en observaciones obtenidas mediante la «prueba del tubo», un experimento conductual estandarizado muy utilizado en investigaciones sobre lateralidad en primates. En esta tarea, los animales sostienen un cilindro con una mano mientras extraen alimento del interior con la otra.

Los modelos incorporaron múltiples variables biológicas y ecológicas para explicar la evolución de la lateralidad, entre ellas la masa corporal, el volumen endocraneal, el tipo de dieta, los patrones de locomoción, el índice intermembral (IMI), la preferencia de sustrato, la organización social, el dimorfismo sexual y el uso de herramientas.

El índice intermembral tuvo un papel especialmente relevante, ya que refleja la proporción entre las extremidades. En el caso de los humanos, este índice es relativamente bajo, lo que indica piernas mucho más largas que los brazos, una adaptación estrechamente relacionada con el bipedalismo. Finalmente, los investigadores utilizaron estos modelos para estimar los posibles patrones de lateralidad manual en especies de homínidos ya extintas, basándose en relaciones filogenéticas y características anatómicas.