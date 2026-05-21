Durante más de dos décadas, el ático de Mariah Carey en Tribeca ha sido una de las propiedades más reconocibles del universo celebrity neoyorquino. No sólo porque apareció en uno de los episodios más recordados de MTV Cribs, sino porque resume a la perfección el imaginario estético de la cantante: exuberancia, glamour clásico, maximalismo y unas vistas imposibles sobre Manhattan. Ahora, la artista ha decidido desprenderse de esta vivienda legendaria y la ha puesto a la venta por 27 millones de dólares, 23 millones de euros aproximadamente, una cifra que vuelve a colocarla en el centro de la conversación inmobiliaria de lujo en Nueva York. La operación supone también el final de una etapa para una de las casas más comentadas de la cultura pop estadounidense, un tríplex gigantesco que durante años funcionó casi como una extensión pública de la personalidad de la diva.

El ático de Mariah Carey en Nueva York sale a la venta por 27 millones

Mariah Carey compró la propiedad en 1999 por aproximadamente 8 millones de euros, aunque no se trató de una adquisición convencional. La cantante fue comprando distintas unidades dentro del edificio hasta unirlas y crear una única residencia de dimensiones descomunales. El resultado fue un tríplex de más de 1.100 metros cuadrados repartido entre las plantas 16, 17 y 18 del antiguo edificio Corn Exchange Bank, situado en Franklin Street, en pleno corazón de Tribeca.

Desde entonces, el ático se convirtió en una de las propiedades más emblemáticas del downtown neoyorquino. Carey recurrió al célebre diseñador de interiores Mario Buatta, conocido por su estética teatral y ornamentada, para transformar el espacio en una vivienda completamente alineada con su personalidad pública. Nada en esta casa responde al minimalismo contemporáneo que domina muchas residencias de lujo actuales. Aquí todo es exceso cuidadosamente calculado: molduras ornamentadas, techos pintados, referencias barrocas, salones enormes y una decoración cargada de brillo y dramatismo.

Así es el tríplex de Tribeca

La propiedad ocupa tres plantas completas y cuenta con una distribución pensada tanto para la vida privada como para el entretenimiento. Según los detalles publicados en el anuncio inmobiliario, el ático dispone de ocho dormitorios, varios vestidores de gran tamaño, gimnasio privado, diferentes salas de estar y varias terrazas exteriores con vistas panorámicas de Manhattan y el río Hudson.

Uno de los aspectos más llamativos es precisamente la relación de la vivienda con el exterior. La casa cuenta con aproximadamente 100 metros cuadrados de terrazas privadas y una azotea espectacular equipada con zonas lounge, chimenea y un espacio interior-exterior pensado para reuniones y celebraciones.

Desde allí se obtienen vistas de 360 grados sobre el skyline neoyorquino, incluyendo el Empire State Building y buena parte del perfil urbano de Manhattan.

La luz natural es otro de los grandes reclamos de la vivienda. Al ocupar tres niveles completos y contar con cuatro orientaciones, todas las estancias reciben iluminación durante prácticamente todo el día. El anuncio destaca precisamente esa combinación de amplitud, flexibilidad y luminosidad como uno de los grandes valores del inmueble.

La casa que marcó una época en MTV Cribs

Más allá de sus cifras millonarias, el ático forma parte de la historia televisiva de principios de los 2000. Fue allí donde Mariah Carey grabó uno de los episodios más famosos de MTV Cribs, el programa que enseñaba las mansiones de las celebridades y que terminó convirtiéndose en un fenómeno cultural.

Aquella aparición quedó grabada en la memoria colectiva por escenas tan extravagantes como la cantante entrando en una bañera de mármol o haciendo ejercicio con tacones.

A diferencia de muchas viviendas de lujo que parecen decoradas para agradar a cualquiera, la casa de Mariah Carey mantiene una identidad muy marcada. El interior sigue conservando buena parte de los elementos originales diseñados para la cantante: detalles inspirados en mariposas, uno de sus símbolos personales, acabados ornamentales y referencias constantes al glamour clásico americano.

Las imágenes del anuncio muestran grandes salones revestidos con materiales nobles, columnas decorativas, textiles pesados y un estilo visual muy alejado de la neutralidad contemporánea. Incluso las zonas exteriores mantienen esa estética teatral, con arcos decorativos y rincones pensados más para impresionar que para pasar desapercibidos.

De 9 a 27 millones: la revalorización de la propiedad

La diferencia entre el precio de compra y el actual precio de venta refleja también la evolución del mercado inmobiliario de lujo en Manhattan. Carey adquirió las unidades originales por unos 9 millones de dólares en 1999 y ahora espera obtener 27 millones por el conjunto.