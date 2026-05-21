La casa donde vivía Mourinho en Madrid: 1.400 metros cuadrados, 20.000 euros al mes y rodeado de lujos

La etapa de José Mourinho en el fútbol español dejó una huella tan marcada como polémica. Entre 2010 y 2013, el técnico portugués dirigió al Real Madrid en una de las etapas más intensas de la historia reciente del club, en la que logró una Liga, una Copa del Rey y una Supercopa de España. Más allá de los títulos, su figura se convirtió en un foco constante de atención mediática, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

En paralelo a su trabajo en el banquillo del Santiago Bernabéu, Mourinho eligió establecer su residencia en una de las zonas más exclusivas de la capital: la urbanización de La Finca, situada en Pozuelo de Alarcón. Este enclave residencial, conocido por su privacidad extrema y su alto nivel de seguridad, ha sido hogar de numerosas figuras del deporte y del mundo empresarial.

La propiedad que ocupó durante su estancia en la capital es un chalet de grandes dimensiones, con una superficie construida de aproximadamente 1.400 metros cuadrados, situado sobre una parcela que supera los 5.000 metros. Distribuida en dos plantas principales y un sótano, la vivienda estaba diseñada para ofrecer amplitud, privacidad y un alto nivel de confort.

Además, contaba con sistemas de acceso altamente controlados, una característica habitual en La Finca, donde las calles no son públicas y la entrada está restringida a residentes y personal autorizado.

Un alquiler de 20.000 euros

El alquiler de esta residencia alcanzaba los 20.000 euros mensuales, una cifra que refleja el nivel de exclusividad de la zona y el tipo de propiedades que la componen. Antes de que Mourinho se instalara allí, la vivienda había sido ocupada por el cantante Alejandro Sanz, quien abonaba un alquiler sensiblemente inferior, en torno a los 11.000 euros mensuales.

La urbanización ha sido, y sigue siendo, un punto de referencia para grandes figuras del deporte. Durante la estancia de Mourinho en el Real Madrid, vecinos como Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo también residían en la zona, lo que contribuyó a reforzar la imagen de enclave reservado para élites del fútbol mundial.

En la actualidad, la presencia de estrellas de nueva generación, como Kylian Mbappé, mantiene a La Finca como uno de los lugares más codiciados del área metropolitana de Madrid.

La casa de Mourinho

La vivienda en sí destacaba no sólo por su tamaño, sino también por la calidad de sus acabados y su equipamiento. Con interiores completamente amueblados y diseñados para un uso de alto nivel, el inmueble ofrecía todas las comodidades propias de una residencia de lujo. A ello se sumaba un elemento muy personal introducido por el propio Mourinho: la instalación de un sistema de sonido de alta gama, con el que dio un protagonismo especial a la música dentro de su vida cotidiana en Madrid.

El sótano, conectado al resto de la casa mediante un ascensor, añadía un componente funcional y de privacidad adicional. Este tipo de distribución, habitual en viviendas de alta gama, permite separar espacios de ocio, descanso y trabajo sin interferencias.

En el caso del técnico portugués, este diseño encajaba con su rutina profesional, marcada por largas jornadas de análisis, preparación táctica y convivencia con su cuerpo técnico.

Una urbanización de lujo

El entorno de La Finca, además de su exclusividad, ofrece un nivel de seguridad difícil de encontrar en otros puntos de la capital. La vigilancia privada, los controles de acceso y la configuración urbanística del recinto garantizan una discreción casi absoluta.

Este fue uno de los factores que influyó en la decisión de Mourinho de optar por el alquiler frente a la compra, una elección coherente con la incertidumbre habitual en la carrera de un entrenador de élite, sujeto a cambios de club relativamente frecuentes.

Hoy, con los rumores que vuelven a situar al técnico portugués en la órbita del Real Madrid en un futuro próximo, vuelve también el interés por aquellos lugares que formaron parte de su vida durante su primera etapa en la capital. La posibilidad de un regreso reabre, indirectamente, el recuerdo de una residencia que simbolizó su paso por Madrid: una casa de lujo, discreta en su ubicación pero imponente en sus dimensiones, que se convirtió en su refugio durante uno de los periodos más intensos de su carrera.

Más allá de los números, los metros cuadrados o el precio del alquiler, aquella vivienda en La Finca representa un capítulo más del estilo de vida de Mourinho en la élite del fútbol europeo.

Un entorno diseñado para la privacidad, rodeado de algunas de las figuras más influyentes del deporte mundial y marcado por el equilibrio entre exigencia profesional y confort personal.