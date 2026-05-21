Este miércoles 20 de mayo de 2026, el Aston Villa conquistó la Europa League y protagonizó una de las noches más emocionantes del fútbol europeo reciente. El gran protagonista sobre el césped fue el entrenador español Unai Emery, especialista absoluto en competiciones continentales, pero fuera del terreno de juego hubo otra imagen que dio la vuelta al mundo: las lágrimas del príncipe Guillermo celebrando el título de su equipo de toda la vida.

La final, disputada en el Besiktas Park de Estambul, terminó con un contundente 0-3 frente al Friburgo. El conjunto inglés dominó el encuentro de principio a fin y confirmó el enorme crecimiento que ha experimentado desde la llegada de Emery al banquillo. El técnico vasco volvió a demostrar por qué es considerado uno de los mejores entrenadores de Europa en torneos eliminatorios. Con esta conquista, sumó su quinta Europa League, ampliando todavía más su leyenda en el continente.

Sin embargo, más allá de las estadísticas y de los récords, la noche estuvo marcada por la emoción. El príncipe Guillermo, reconocido aficionado del Aston Villa desde su adolescencia, vivió cada minuto con una intensidad impropia de alguien acostumbrado a los actos institucionales y al protocolo. Las cámaras lo captaron celebrando los goles, abrazándose con miembros del club e incluso dejando escapar lágrimas tras el pitido final. Era el reflejo de un sentimiento genuino, de una pasión construida durante décadas de sufrimiento y esperanza.

El propio heredero de la corona británica compartió su felicidad en redes sociales con un mensaje cargado de emoción: «¡Noche increíble! ¡Muchísimas felicidades a todos los jugadores, al equipo, al cuerpo técnico y a todos los que forman parte del club! ¡44 años desde la última vez que ganamos un título europeo!». Sus palabras conectaron rápidamente con miles de aficionados del Aston Villa repartidos por el mundo, que llevaban generaciones esperando una noche así.

Amazing night!! Huge congratulations to all the players, team,staff and everyone connected to the club! 44 years since the last taste of European silverware! Special shout out to Boubacar Kamara who has been out injured but is such an integral part of our team and helped lay… https://t.co/sXLzgzvFoW — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 20, 2026

La historia tiene además un componente simbólico muy especial. El príncipe Guillermo nació apenas 26 días después de la última gran conquista europea del Aston Villa, cuando el club levantó la Copa de Europa de 1982 tras derrotar al Bayern de Múnich. Desde entonces, la entidad había atravesado décadas de altibajos, temporadas complicadas e incluso momentos alejados de la élite. Por eso, esta Europa League representó mucho más que un simple trofeo: fue la recuperación del orgullo histórico de uno de los clubes más tradicionales del fútbol inglés.

Resulta especialmente llamativo que Guillermo eligiera precisamente al Aston Villa como su equipo. En una entrevista concedida hace años a la BBC, explicó que no quería seguir a los grandes dominadores del momento, como el Manchester United o el Chelsea. Buscaba un club diferente, capaz de hacerle sentir emociones intensas. «Quería un equipo de mitad de tabla que me proporcionara momentos de mayor intensidad emocional», confesó. Pero además, cierto es que la conexión entre el príncipe y el club se ha fortalecido todavía más con la llegada de Unai Emery. El entrenador español habló públicamente sobre la cercanía del heredero británico con la plantilla y el cuerpo técnico. Emery lo definió como «un fenómeno» y destacó que participa activamente en la vida del equipo. Según explicó, Guillermo visita entrenamientos, conversa con los jugadores, comparte comidas con el grupo y habla tanto de fútbol como de cuestiones personales y humanas. Esa naturalidad sorprendió incluso dentro del vestuario.

El capitán del Aston Villa, John McGinn, también quiso bromear sobre la pasión del príncipe tras la final. Comentó que esperaba que celebrara el título junto al equipo y que incluso sacara la tarjeta de crédito durante la fiesta. Más allá del tono divertido, las palabras reflejan algo importante: dentro del club ven al príncipe Guillermo como un aficionado más, alguien profundamente implicado con el equipo y no simplemente una figura institucional.