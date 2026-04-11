Adiós a los ratones de ordenador: confirman el hallazgo del algoritmo que predice dónde vas a pulsar antes de que muevas la mano

Investigadores de la Universidad de Cornell y del KAIST en Corea del Sur han desarrollado una nueva tecnología portátil que permitirá manejar todo tipo de dispositivos con los dedos. El sistema WatchHand y todo lo que tiene que ver con este avance ha sido publicado por los canales oficiales de la Universidad de Cornell. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre una tecnología que cambiará la forma en la que interactúan los humanos con los dispositivos y acabará, por ejemplo, con los ratones de los ordenadores.

El futuro ya está aquí y desde Asia llevan años intentando ganarle la partida al tiempo a través de la tecnología. China viene confirmando en los últimos meses como la gran potencia tecnológica de este tiempo y desde Corea del Sur le siguen muy de cerca. Investigadores de la Universidad de Cornell y del KAIST han desarrollado una nueva tecnología que puede suponer un antes y un después en la relación entre los humanos y los dispositivos electrónicos. A partir de ahora, todo se podrá manejar con un movimiento de dedos.

WatchHand es el sistema creado por Cheng Zhang, profesor asociado de ciencias de la información en Cornell Bowers y director del Laboratorio de Interfaces Informáticas Inteligentes para Interacciones Futuras (SciFi) de Cornell, y Chi-Jung Lee, estudiante de doctorado en el campo de la ciencia de la información en el Cornell Ann S. Bower College of Computing and Information Science. Estos son coautores de un estudio que puede suponer un antes y un después y en el que también han participado Ian Oakley y Hohurn Jung de KAIST y los estudiantes de doctorado Tianhong Catherine Yu y Ruidong Zhang.

Estos expertos en tecnología han diseñado un reloj inteligente que incorpora un microsónar impulsado por la IA que es capaz de rastrear los movimientos de la mano. Además, también incorporar altavoces y micrófono con el objetivo de hacer más fácil el seguimiento en tiempo real de las manos gracias a los avances que introduce la inteligencia artificial.

Adiós a los ratones de ordenador

Y, ¿cómo afectará esto a nuestra relación diaria con los dispositivos? Pues esto, por ejemplo, acabaría con los ratones de ordenador, ya que nuestros dedos serían el aparato inalámbrico que movería el cursor y se desplazaría por la pantalla.

«En el futuro, con este tipo de tecnología de seguimiento de manos, podríamos ser capaces de monitorizar nuestra escritura con tan solo nuestro reloj inteligente», afirma Chi-Jung Lee en declaraciones que recoge la página web oficial de la Universidad de Cornell. «Nuestras manos pueden funcionar como dispositivo de entrada en las computadoras», declaró sobre un estudio que se presentará la próxima semana en Barcelona.

Lo que está claro es que esta nueva tecnología acabará con los ratones de los ordenadores y también supondrá una revolución en la forma de interactuar entre las personas y los dispositivos. Así lo asegura Jiwan Kim, estudiante de doctorado en el campo de la ingeniería eléctrica en KAIST, que también participa en este proyecto. «WatchHand reduce sustancialmente las barreras para el seguimiento de la postura de la mano. Si cualquier dispositivo tiene un solo altavoz y un micrófono, nuestro método es aplicable», afirma este experto en la materia.

El funcionamiento es fácil (según se mire): el altavoz del reloj inteligente emite unas ondas que rebotan en la mano y vuelven al micrófono, creando una imagen de perfil de eco. Una vez generada esta imagen, el algoritmo introducido en el reloj lee el eco y estima la posición de la mano en 3D y en tiempo real. Este desarrollo tecnológico ya ha sido probado con notable resultado con 40 participantes.

«WatchHand refleja la visión más amplia de mi laboratorio de transformar los dispositivos portátiles cotidianos en plataformas inteligentes de detección de comportamiento. Con una simple actualización de software, podemos desbloquear capacidades totalmente nuevas en millones de dispositivos existentes», concluye Cheng Zhang, una de las voces más autorizadas dentro de un proyecto que llega para cambiar la forma de relacionarse entre las personas y los dispositivos.