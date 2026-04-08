China impulsa una iniciativa para reducir el ruido y la suciedad en las zonas de obras

Vivir cerca de una obra puede suponer un infierno, polvo en el coche, ruido de maquinaria a primera hora del día y ese olor a cemento que se impregna en el ambiente. En China están impulsando una iniciativa llamativa que pretende erradicar ese infierno de la obra, a través de una gran cúpula inflable con el objetivo de que la suciedad y el ruido se queden dentro.

La idea es clara, seguir construyendo sin convertir el barrio en un suplicio. En Pekín, la iniciativa ya se está aplicando; la reforma de la Librería de Lenguas Extranjeras en la calle Wangfujing se está haciendo bajo una «membrana» que, según el Gobierno del distrito de Dongcheng, bloquea más del 95% del polvo y mantiene el ruido por debajo de 50 decibelios. En Jinan, en la provincia de Shandong, el formato escala hasta una cúpula de unos 50 metros de altura que cubre alrededor de 20.000 m².

En la práctica, estas burbujas funcionan como una barrera física entre la obra y la calle. Si el cierre es hermético y hay ventilación, el polvo de los movimientos de tierra, cortes y perforaciones no se dispersa con la misma facilidad. Y eso se nota en ventanas, fachadas y aceras.

El ruido, el otro gran enemigo en una zona comercial o turística, el sonido constante de la maquinaria no solo molesta, también puede espantar a clientes y visitantes. Por eso, en centros urbanos densos, bajar decibelios es casi tan crucial como controlar la suciedad.

Hay dos datos sobre este proyecto que interesan a cualquiera que haya sufrido obras cerca. Asegura que la capacidad de trabajar con independencia del clima reduce en torno a un 90% el impacto del tiempo en el ritmo de los trabajos y que el plazo total podría acortarse alrededor de un 20%. Hay menos parones por la lluvia y menos días de obras en la puerta.

El caso de Jinan ha ganado notoriedad por su tamaño. Medios públicos chinos describen una cúpula inflable sobre una obra que alcanza los 50 metros de altura y cubre cerca de 20.000 m². El objetivo es proteger mejor a las comunidades cercanas frente al polvo y el ruido.

En el proyecto de renovación urbana Honglou 1905, la prensa sectorial añade detalles técnicos. Habla de un material PVDF y de una reducción del ruido de alrededor de un 80%, además de sensores que vigilan presión y temperatura. También se ha reportado que inflar la estructura por completo llevó unas 10 horas.

Algunos medios han traducido esa mejora acústica como una reducción de «alrededor de 40 decibelios», pero ese tipo de cifra depende de dónde se mida. Lo importante de la idea es contener el sonido y el polvo en origen, en vez de perseguirlos cuando ya están en la calle.

Una duda razonable es qué pasa dentro de la burbuja. En un reportaje de la CCTV, Wang Luren, responsable del departamento de desarrollo y construcción de la empresa Quanfuhé del distrito de Licheng, explica que «el sistema de control monitoriza en todo momento la presión y la temperatura». Y añade que, con cuatro ventiladores de gran caudal, se introduce aire fresco de forma continua para renovar el aire.

La misma fuente detalla que se prevé instalar equipos de pulverización de agua para controlar el polvo durante las fases más intensas. Y describe la membrana como PVDF, con capacidad para bloquear un 90% de los rayos ultravioleta y con una clasificación de resistencia al fuego B1.

Para quien vive cerca, la promesa es: menos polvo fuera y menos ruido durante el día, especialmente en zonas con comercios, colegios o viviendas pegadas al perímetro de la obra.

Sin embargo, encerrar una obra también exige que la calidad del aire interior y el confort térmico estén bajo control. Aunque hay otro punto, mantener ventiladores y sistemas auxiliares que consumen energía, por lo que la sostenibilidad real dependerá de cómo se gestione esa «infraestructura temporal» y de si el balance final es mejor que los métodos clásicos.