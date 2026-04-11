Alerta amarilla hoy en Castilla y León por nieve, frío y lluvias: la AEMET avisa de zonas con nevadas de 5 cm

La AEMET avisa de zonas con nevadas de 5 centímetros, lo que obligará a activar la alerta por nieve, frío y lluvias en Castilla y León. Esta comunidad autónoma estará pendiente de una serie de elementos que pueden convertirse en la antesala de algo más. Estos expertos no dudan en darnos algunos elementos que pueden convertirse en un detalle que puede acabar siendo especialmente complicada de conocer. Esta previsión del tiempo del fin de semana no trae buenas noticias.

En especial cuando tenemos en cuenta que hemos tenido unos días en los que el tiempo ha acabado siendo un detalle que podría acabar siendo lo que nos afectará en estos días.

Castilla y León se convertirán en una comunidad autónoma que estará a merced de algunas situaciones del todo inesperadas en estos días en los que cada detalle puede ser una realidad. Son tiempos de aprovechar al máximo el sol para aprovechar al máximo una primavera que llegará con una importante inestabilidad en mente. Es hora de conocer lo que puede pasar en breve en unos días en los que cada detalle cuenta.

Castilla y León activa la alerta amarilla por nieve, frío y lluvias

La nieve, el frío y las lluvias pueden convertirse en las verdaderas protagonistas de una alerta amarilla que llegará hoy a esta comunidad. Castilla y León se preparan para lo peor, con esta mirada puesta en un cambio que puede hacernos retroceder en el tiempo.

Lo que tenemos por delante es esta situación que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría en unos días en los que cada detalle contará de una forma diferente. Estaremos a merced de una masa de aire frío que traerá además lluvias y hasta nieve en algunos puntos.

Por lo que, quizás hasta el momento, nadie hubiera imaginado lo que puede pasar en breve, en estos días en los que realmente cada detalle será esencial. Un giro radical que puede acabar siendo lo que nos dará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Este comunidad en el corazón de España se prepara para dejar atrás el sol y el buen tiempo y abrazar directamente una inestabilidad que puede acabar siendo la que nos afectará de lleno.

La AEMET activa de zonas con nevadas de 5 centímetros

Nevadas de hasta 5 centímetros, la AEMET no duda en activar estas alertas en un punto del país que se prepara para vivir un frío intenso en estos días de primavera. Cuando pensábamos que ya estamos inmersos en una primavera que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días.

Tal y como nos explican desde la web de la AEMET: «Cielo poco nuboso aumentando a nuboso o cubierto con precipitaciones que empezarán en el norte por la mañana y se desplazarán hacia el este a lo largo del día. En el entorno del Sistema Central, serán preferentemente en forma de chubascos y acompañados de tormenta, ocasionalmente con granizo. La cota de nieve bajando hasta los 900 o 1000 metros en el norte, 1200 en la Ibérica, y por encima de 2000 en el Sistema Central. Temperaturas en notable descenso, especialmente en las máximas. Heladas débiles en zonas altas. Viento variable, flojo tendiendo al norte con intervalos de moderado y rachas fuertes». Las alertas estarán activadas: «Nevadas débiles en montañas del norte. Tormentas ocasionales. Descenso notable de temperaturas máximas».

El resto de España se verá afectada por algunas situaciones que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno en breve: «Predominarán los cielos nubosos o cubiertos en la Península y Baleares debido a una masa de aire subtropical unido al paso de un frente por el norte. Se darán precipitaciones en amplias zona del territorio, asociadas al paso del frente en el tercio norte, y principalmente en forma de chubascos vespertinos acompañados de tormenta en el resto. Es poco probable que afecten al tercio oriental peninsular, este de la meseta Sur, Baleares y sur de Galicia. Por el contrario, es probable que los chubascos y tormentas sean fuertes, localmente con granizo, en regiones de Andalucía y entorno del Sistema Central, sin descartar Extremadura. Asimismo las precipitaciones podrán ser persistentes en el extremo oriental del Cantábrico. La cota de nieve descenderá hasta 800/1000 m. en el tercio norte, pudiendo bajar localmente hasta los 500/700 m. en el Cantábrico oriental al final, y con acumulados importantes en entornos de montaña. En Canarias, cielos nubosos con precipitaciones débiles en los nortes y poco nuboso al sur.

Brumas y bancos de niebla en el suroeste y tercio norte peninsular; con calima dejando probables precipitaciones en forma de barro en la Península y Baleares. Las temperaturas máximas descenderán de forma generalizada, notablemente en el sureste peninsular y especialmente en el centro norte y noroeste, con caídas que podrán superar los 10-12 grados. Mínimas con pocos cambios en Baleares y tercios este y sur peninsulares; descendiendo en el resto, también de forma notable en el noroeste y dándose al final del día en buena parte de la mitad norte peninsular. En Canarias, temperaturas en ascenso ligero. Heladas débiles en montañas del norte».