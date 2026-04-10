Colas en Lidl a partir de hoy, viernes 10 de abril, por la estantería de baño estilo nórdico por 11 euros

Ordenar el baño no siempre es fácil. Entre toallas, botes, cremas y decenas de cosas más, el espacio se queda pequeño enseguida, sobre todo en pisos donde cada metro cuenta. Por eso, cuando aparece un mueble sencillo que realmente ayuda a organizar sin complicarse demasiado, suele llamar la atención y más si es uno de Lidl, que suelen tener muy buena calidad pero a bajo precio.

Lidl es un supermercado, pero sabemos que en su bazar hay de todo y si lo que buscas son muebles para tener el baño más organizado, no puedes dejar escapar su propuesta más práctica. No se trata de un mueble grande ni pretende serlo, sino que en realidad es una solución perfecta para lo que comentamos, y que de forma rápida te permite ganar espacio sin hacer cambios en casa. Se trata de una estantería auxiliar de bambú que encaja bien en baños pequeños y que, además, tiene un precio bastante ajustado siendo de la marca Livarno, que es la que siempre está detrás de este tipo de propuestas en Lidl. Una estantería cuya idea es la de aprovechar la altura y tener todo más a mano sin llenar la estancia de muebles. Y eso, en el día a día, se nota mucho más de lo que parece.

Colas en Lidl por la estantería de baño estilo nórdico

A primera vista, lo que destaca es el acabado en bambú que le aporta es estilo nórdico que marca ahora las tendencias, y no es casualidad ya que este tipo de material se utiliza mucho en muebles del mencionado estilo porque aporta calidez sin recargar el espacio. En un baño, donde predominan los tonos claros y las superficies lisas, funciona especialmente bien.

El diseño es bastante limpio, sin adornos innecesarios. Eso hace que no desentone aunque cambies otros elementos del baño, como textiles o accesorios. Es de esos muebles que pasan desapercibidos, pero que encajan. Además, el tamaño está pensado para espacios reducidos. La estantería con baldas mide aproximadamente 30 x 30 x 70 cm, así que cabe en esquinas o huecos donde otros muebles no entrarían. No ocupa demasiado, pero sí resulta útil.

Dos opciones según lo que necesites guardar

Como vemos en la foto de arriba, Lidl no se queda en un único modelo, sino que ofrece dos versiones dentro del mismo concepto, algo que se agradece porque no todos usamos el baño igual. Por un lado está la estantería clásica, con tres estantes. Es la más versátil. Puedes colocar toallas dobladas, papel higiénico, productos de higiene o incluso alguna caja organizadora. Cada balda soporta hasta 2 kilos, suficiente para un uso normal.

Por otro lado, está la versión con cestas, más estrecha y alta (unos 16 x 25 x 76 cm). Esta opción es más práctica si tienes muchos objetos pequeños que tienden a quedarse desordenados: maquillaje, cepillos, cremas… Al estar en cestas, queda todo recogido y no se ve tan saturado. Al final, la elección depende más del tipo de uso que del espacio.

Material ligero, pero pensado para el uso diario

El bambú no solo es una cuestión estética. También es un material bastante resistente para este tipo de muebles, y además pesa poco. En este caso, toda la estructura está fabricada en bambú con un acabado lacado transparente, lo que ayuda a protegerlo frente a la humedad típica del baño. Además, los estantes y las cestas también combinan bambú con partes de MDF con certificación FSC, algo bastante habitual para dar más consistencia sin subir el precio.

Otro detalle que puede parecer menor pero se agradece es el de los deslizadores en la base. Son de plástico EVA y evitan que el mueble arañe el suelo o se deslice con facilidad, algo importante si lo colocas sobre azulejo.

Fácil de montar y de mover

Este no es el típico mueble complicado que te hace perder una tarde entera. Incluye el material de montaje y las instrucciones, y al ser una estructura sencilla se monta bastante rápido. Además, al pesar alrededor de 1,8 kilos, se puede mover sin problema. Esto viene bien si te gusta reorganizar el baño de vez en cuando o si necesitas cambiarlo de sitio para limpiar, por cierto, con un paño húmedo y otro seco.

Un mueble barato que cumple su función

Por 11,99 euros, no estamos hablando de un mueble premium ni pretende serlo. Pero dentro de su categoría, cumple bien. Es funcional, no ocupa demasiado y ayuda a mantener el orden sin gastar mucho. Es el típico producto que encaja especialmente bien en baños pequeños, pisos de alquiler o segundas viviendas, donde buscas algo práctico sin hacer una gran inversión. También puede servir fuera del baño, por ejemplo en un dormitorio o incluso en la cocina.

En definitiva, una solución sencilla, sin complicaciones, que resuelve un problema bastante común: tener más espacio en el baño sin añadir volumen. Y eso, en casas pequeñas, se nota más de lo que parece.