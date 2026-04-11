EEUU y la dictadura de los ayatolás de Irán avanzan a la fase técnica y mantienen las conversaciones este domingo en Islamabad (Pakistán). Las negociaciones entre Estados Unidos y la tiranía de los ayatolás de Irán han entrado en una nueva fase técnica tras los contactos de alto nivel celebrados en Islamabad, y continúan este domingo con la participación de equipos de expertos. El proceso supone un paso más dentro de un diálogo que busca poner fin a la confrontación armada tras semanas de tensión y un frágil alto el fuego.

Altos funcionarios estadounidenses e iraníes se han reunido este sábado en Islamabad (Pakistán) para las conversaciones de más alto nivel entre Washington y Teherán en medio siglo, con el objetivo de poner fin a la guerra que ya dura seis semanas. La operación de Washington y Jerusalén empezó el pasado 28 de febrero con la eliminación del líder supremo Alí Jamenei.

Las conversaciones directas entre el vicepresidente de EEUU JD Vance, el enviado especial Steve Witkoff y el yerno del presidente de EEUU Donald Trump, Jared Kushner, y el presidente del Parlamento iraní, Mohammad Baqer Ghalibaf, y el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, duraron dos horas antes de que las delegaciones hicieran una pausa para descansar. El jefe del ejército pakistaní también estuvo presente.

Al inicio de las conversaciones, surgieron versiones contradictorias sobre los acuerdos alcanzados. Las primeras conversaciones presenciales habrían estado encabezadas por el vicepresidente estadounidense JD Vance y el presidente del Parlamento iraní Mohammad Bagher Ghalibaf, en lo que se considera el primer contacto directo de este nivel en años.

Tras estos encuentros iniciales, ambas partes habrían acordado avanzar hacia una fase técnica, centrada en aspectos concretos del posible acuerdo.

Fase técnica: intercambio de documentos

Según fuentes citadas por medios iraníes vinculados al entorno de seguridad nacional, la negociación ha entrado en una etapa de carácter técnico en la que se produce intercambio de documentos y análisis detallado de propuestas.

En esta fase participan equipos especializados en áreas jurídicas, económicas y de seguridad, con el objetivo de traducir los principios políticos en mecanismos verificables.

Aunque el avance es relevante desde el punto de vista diplomático, no se han difundido detalles concretos del contenido de las conversaciones.

Las demandas clave de la tiranía de Irán

En paralelo, la tiranía de los ayatolás de Irán mantiene una serie de exigencias consideradas centrales en el proceso:

Fin de los ataques israelíes en Líbano en el sur , donde se encuentran los terroristas de Hezbolá, financiados por Irán.

, donde se encuentran los terroristas de Hezbolá, financiados por Irán. Liberación de miles de millones de dólares de fondos iraníes congelados en Qatar.

Conservación del control estratégico del estrecho de Ormuz.

Estas condiciones reflejan la complejidad del diálogo y la amplitud de los temas que se están negociando.

Un contexto regional todavía inestable

Las conversaciones se desarrollan en un entorno de alta tensión regional, donde cualquier avance diplomático está condicionado por la situación de seguridad en Oriente Medio y por la fragilidad del alto el fuego vigente.

El hecho de que el proceso continúe sugiere una voluntad de mantener abierto el canal de diálogo, aunque las posiciones de partida siguen siendo muy distantes en varios puntos clave.

Continuidad del diálogo este domingo

Las delegaciones han confirmado la continuidad de las conversaciones este domingo, lo que refuerza la idea de que la negociación entra en una fase más técnica y prolongada.

Este tipo de sesiones suele centrarse en ajustar propuestas, revisar borradores y tratar de acercar posiciones antes de eventuales acuerdos políticos de mayor alcance.

La comunidad internacional sigue con atención el desarrollo de estas conversaciones, dada su posible impacto en la estabilidad de la región y en la seguridad de rutas estratégicas como el estrecho de Ormuz.

Por ahora, el proceso avanza sin anuncios de acuerdos concretos, pero con la señal de que ambas partes mantienen abierto el diálogo en una fase más técnica y detallada.