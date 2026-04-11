El candidato de Sánchez gana las primarias del PSOE extremeño que enchufó al hermano del presidente

Álvaro Sánchez Cotrina es el nuevo líder del PSOE de Extremadura. Cubre así la vacante dejada por el ex presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, que dimitió como secretario general de los socialistas extremeños tras la debacle electoral del pasado diciembre, cuando las urnas certificaron el hundimiento del PSOE en el que había sido uno de sus feudos históricos, hoy gobernado por la popular María Guardiola.

Sánchez Cotrina era el candidato por el que apostaba Pedro Sánchez. Era el preferido por Ferraz para heredar el timón de un partido enfangado en la corrupción, con Gallardo aguardando el banquillo judicial por haber enchufado al hermano del presidente Sánchez en la Diputación de Badajoz. El mismo banquillo en el que se sentará David Sánchez por el sueldo público que se le procuró en esa Corporación provincial a través de un puesto que se le creó a la medida y que no ejerció en la práctica, según los múltiples indicios de delito que pesan en su contra.

Las primarias del PSOE extremeño se dirimían este sábado entre Sánchez Cotrina y Soraya Vega. En los últimos meses, desde que dimitió Gallardo, el partido ha sido dirigido por una comisión gestora provisional.

Ha sido precisamente el presidente de esta gestora, José Luis Quintana, quien este sábado por la tarde ha hecho públicos los resultados de las primarias, ganadas con holgura por el candidato preferido por el sanchismo. Así, la candidatura de Cotrina ha obtenido 3.572 votos, frente a los 2.529 votos que ha obtenido la de Soraya Vega.

Sánchez Cotrina se convierte en el primer cacereño en ocupar la Secretaría General del partido tras una jornada en la que 9.121 militantes estaban llamados a las urnas y en la que se ha registrado una participación del 72,46 %, según ha detallado en rueda de prensa José Luis Quintana, que ha comparecido cuando ya estaban escrutados en torno al 95 % de los votos.

De este modo, el también parlamentario regional y alcalde del municipio cacereño de Salorino asume el reto de reflotar al PSOE, que en las elecciones autonómicas del pasado 21 de diciembre perdió 10 diputados. El Partido Socialista ha quedado reducido a su mínima expresión en el Parlamento extremeño, el resultado más exiguo de su historia: sólo 18 escaños.