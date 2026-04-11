Sánchez sablea a los valencianos tras la DANA cobrándoles 2.371 millones más en impuestos

Ni menos presión tributaria para ayudar a los damnificados, ni exenciones fiscales generalizadas para contribuir a la reconstrucción social y económica. Las cifras de ingresos tributarios del Estado en la provincia de Valencia demuestran que el Gobierno de Pedro Sánchez ni siquiera congeló la recaudación fiscal en la provincia de Valencia tras la DANA sino que, justo en el primer año tras la mortífera catástrofe, 2025, la Hacienda estatal cobró a empresas y particulares de la provincia de Valencia 2.371 millones más en impuestos.

Las autoridades autonómicas de la Comunidad se apresuraron a reclamar a Sánchez un plan generalizado de exenciones tributarias para los afectados. Algunos técnicos incluso abogaron por que esos beneficios alcanzaran no sólo a la zona más directamente golpeada por la DANA sino a la provincia en su conjunto, para que, así, el tejido productivo provincial pudiera relanzarse para reducir el duro golpe provocado por las pérdidas en bienes y rentas, con un impacto directo en el mercado laboral.

Lejos de que esto se haya cumplido, la realidad es justo la contraria, según las cifras oficiales de recaudación tributaria de la Hacienda estatal en 2025 –bajo la dirección ministerial de la hoy candidata del PSOE a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero–. Estos datos oficiales, recopilados por OKDIARIO, indican que en 2025 el Gobierno de Sánchez recaudó en la provincia de Valencia un total de 25.024 millones de euros, 2.371 millones más que en 2024. La DANA llevó la destrucción a esta zona de España en los últimos días de octubre de 2024.

Ese aumento de la recaudación tributaria del Estado en suelo valenciano alcanzó el 17% durante el primer año tras la DANA. Sorprende aún más este incremento si se tiene en cuenta que los ingresos del Estado por impuestos en el conjunto de autonomías crecieron el año pasado un 9,3%. Es decir, prácticamente la mitad que en la provincia de Valencia.

Pérdidas directas de 17.000 millones

Todo ello pese al enorme golpe que han sufrido vidas y haciendas en este territorio como consecuencia de la DANA. Según el cálculo realizado por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), las pérdidas directas ocasionadas por esta catástrofe ascendieron a un total de 17.000 millones de euros por los daños en viviendas, bienes privados, empresas, maquinaria e infraestructuras de todo tipo, públicas y privadas. Conviene resaltar que esa cifra alcanza exclusivamente el concepto «pérdidas directas», porque el IVIE ya alertó en su momento que las reales serían muy superiores, por la ralentización económica derivada de esa tragedia y traducida en una caída del PIB y de las rentas salariales.

Según este estudio de los expertos del IVIE, la DANA se llevó por delante el 20% de los activos en la zona directamente afectada, que abarca a 89 municipios de la provincia y a las pedanías del sur de la capital valenciana. Es un área que tiene un fuerte peso en la socioeconomía del conjunto de la provincia: en esa zona vive el 40% de la población provincial, concentra el 36% de todo el tejido empresarial, el 31% del empleo y el 30% del PIB de la provincia.

En los meses que siguieron a la tragedia, 30.548 trabajadores se vieron afectados por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) que las empresas golpeadas por la DANA tuvieron que activar para intentar subsistir.