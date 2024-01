Cuando Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez empezaron a salir, allá por el año 2016, la vida de la que por aquel entonces era una dependienta de una tienda de ropa de lujo cambió por completo. Su día a día dio un giro de 360 grados, se convirtió en modelo e influencer y ahora es una auténtica emprendedora. Desde aquel momento, su historia ha sido objeto de un intenso ruido mediático, con innumerables medios tratando de desentrañar los secretos de su relación con el luso y también de informar sobre su pasado y su familia.

Precisamente eso es algo que Georgina Rodríguez ha querido frenar. La empresaria está ahora luchando en los tribunales por lo que su círculo íntimo describe como el «derecho al olvido», buscando detener a aquellos que intentan dar voz a los miembros de su familia en diversos programas de televisión. Esta batalla legal no es nueva para ella, ya que en el pasado su abuela, su tío materno, su hermanastra Patricia y otros allegados hicieron declaraciones en programas como Sálvame y Socialité, lo que la llevó a enfrentarse a juicios en los que no obtuvo la razón, siendo incluso obligada a cubrir los costos legales.

Su relación con su padre, tema tabú

Uno de los aspectos más oscuros de la vida de Georgina Rodríguez y de los que menos se sabe la verdad es su relación con su padre, un tema tabú en las dos temporadas de su docuserie de Netflix. Se sabe que él falleció en Argentina después de una vida difícil que incluyó períodos en prisión y una larga batalla contra una enfermedad. Siempre se dijo que Gio y su hermana Ivana apenas tuvieron trato con su padre en sus últimos años de vida, pero ahora Vanitatis asegura Georgina viajó a Argentina varias veces para cuidar de él.

De hecho, ese punto sobre la vida de su padre es una de las cuestiones que han aparecido en la sentencia de un juicio, ya que miembros de su familia decían que la desconexión con su padre era total. «Muchas de las afirmaciones vertidas a lo largo de las publicaciones descritas en la demanda no eran ciertas», se puede leer en el documento del juez. Su hermana Ivana también compareció en el juicio y «señaló que ambas hermanas se desplazaron a Argentina al conocer el grave estado de salud de su padre, si bien, debido a las mejores condiciones laborales de la declarante, se acordó entre ambas hermanas que sería Ivana la que permanecería en Argentina al cuidado de su padre mientras se pedía una excedencia y, por ello, la demandante volvería a España puesto que no tenía contrato indefinido».

«Durante la hospitalización de su padre hasta su fallecimiento, Georgina se desplazó en varias ocasiones hasta Argentina incidiendo en que ni su abuela ni su tío materno hablaron con la demandante porque no tenían su teléfono móvil, solamente tenían el de la declarante a raíz de la enfermedad de su padre. No se avergüenza de esa parte de la familia, simplemente no tenían relación», finaliza el escrito en el que se habla de una parte de la vida de Georgina Rodríguez de la que apenas se conoce nada.