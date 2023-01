Georgina Rodríguez ya ha anunciado que segunda temporada del reality Soy Georgina verá la luz en marzo en Netflix. La influencer, que se está adaptando a su nueva vida en Arabía Saudí con Cristiano Ronaldo y su familia, está ilusionada con sus nuevos proyectos, pero hay un asunto que le debe incomodar bastante, y es que su hermana Patricia sigue reclamando su atención.

«No tengo ni para fregar los platos. Para mí es una vergüenza, pero no puedo esconder la verdad. Es muy triste estar así, sola y sin tener ayuda de nadie. Tengo que rezar que no llueva porque, si llueve, el agua me cae por esa gotera», contaba en televisión, donde también habló de su difunto padre: «Me dijo que me iba a dar las cenizas y todavía estoy esperando. No entiendo por qué no quieren saber nada. A mí se me han quedado los recuerdos, son mis hermanas y no entiendo por qué ellas no quieren saber nada».

«Mi padre era traficante»

Patricia, a la que Georgina nunca ha mencionado, profundiza sobre el asunto de su padre, Jorge Eduardo: «Era traficante, tenía sus clubs y vivió de esa vida. Mi padre tenía una pistola y se encerraba en una habitación de la casa. Un día, mis hermanas y yo entramos y mi padre estaba preparando unos paquetes. Cuando le pregunté qué era eso, él me dijo que eran paquetes de comida para pobres», explicó en Espejo Público.

Patricia desmiente que le pidiera dinero a Georgina Rodríguez, sino que le pidió ayuda para sus hijos y dejó la puerta abierta a que lo gestionaran con el colegio: «En ningún momento le he pedido dinero. No quiero dinero, para eso trabajo yo y me gano la vida como he hecho siempre. En el colegio se quedaron esperando la llamada de mi hermana y mis hijos también siguen esperando su ayuda».