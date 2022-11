Patricia, hermana secreta de Georgina Rodríguez, vuelve a ser noticia este domingo tras una nueva aparición en televisión. La también hija del padre de la influencer, fallecido hace años, insiste en que está arruinada y pide ayuda públicamente a su hermana en Socialité.

«Yo estoy arruinada y mi hermana no me ayuda. Lo que más me duele son mis hijos, no yo. Al fin y al cabo yo con un trozo de pan puedo comer duro, pero mis hijos, que son sus sobrinos… A veces tengo para comer, otras no… A veces tengo para pagar el alquiler, otras no…», asegura Patricia Rodríguez, que está muy decepcionada con la mujer de Cristiano Ronaldo: «Como hermana no me espero todo esto».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Georgina Rodríguez (@georginagio)

La mala relación entre ambas viene de lejos. Cuando murió su padre hace tres años, la tensión entre hermanas fue a más y esas rencillas acabaron separando sus caminos. «Aún no tengo las cenizas de su padre», añade Patricia culpando directamente de ello a Georgina.

Pero no quiere más guerra. Pide a hermana y su cuñado Cristiano Ronaldo que le echen una mano. «Georgina, necesito ayuda, eres mi hermana. Sé que obligación y responsabilidad no tiene, pero, ya que es solidaria y tan buena con los demás, por lo menos que lo sea con sus sobrinos. Si no quiere conmigo, que sea con sus sobrinos», finalizaba en su intervención por teléfono para el citado programa. En su día, Georgina lanzó un dardo de manera elegante a Patricia: «Quiero dar las gracias a mi familia. Aquella que no me ha soltado la mano desde que llegué a este mundo. Gracias a mi madre y a mi hermana Ivana por acompañarme en el camino de la vida, porque siempre hemos sido una pequeña familia de tres, pero esto ha hecho que seamos incondicionales e inseparables».