Este jueves 27 de enero se ha estrenado en Netflix el reality sobre la vida de Georgina Rodríguez. Soy Georgina se llama la producción, seis capítulos que permiten conocer mejor a la pareja de Cristiano Ronaldo, que también habla sobre ella. Aparecen amigos, sus hijos, su hermana Ivana… Pero de la que no hay rastro es de su hermana mayor, la desconocida Patricia Rodríguez.

Muchos se refieren a ella como la hermana ‘secreta’ de la influencer. Una mujer de 33 años, hija de su padre Jorge Eduardo Rodríguez con una pareja anterior a su madre, una Ana María Hernández que por cierto tampoco sale en ningún momento en el documental. Volviendo a Patricia, perdió a su madre con tan solo 11 años y se fue a vivir con su padre y sus hermanas Georgina e Ivana, un hogar en el que nunca se sintió bienvenida. «Siempre me he sentido apartada. Me metieron en un internado mientras mis hermanas estaban siendo cuidadas por unas chicas», dijo hace un tiempo.

Habló hace un tiempo sobre Georgina

“Le pedí una camiseta de Cristiano firmada para mi hijo. Me dijo que no quería molestarlo, que él estaba de vacaciones”, contó también en Sálvame hace unos años. Y es que según las informaciones al respecto, la relación entre Georgina Rodríguez y su hermana Patricia se enfrió y desapareció tras el fallecimiento del padre de ambas en enero de 2019, una dura pérdida a la que se refiere la modelo en uno de los capítulos de la serie.

Hoy en día apenas se sabe nada más de la hermana más desconocida de Georgina Rodríguez, que tras aquella aparición en Telecinco decidió seguir en un segundo plano. Tampoco tiene buena relación la influencer con su tío Jesús Hernández, que hace unos días cargó duramente contra ella: «Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es».