El documental de Netflix ‘Soy Georgina’ de la propia Georgina Rodríguez se estrena desde lo más alto con seis capítulos de 45 minutos de duración en donde podremos conocer más a fondo a la influencer y su romance con Cristiano Ronaldo. Cómo es su rutina, su entorno familiar, su trabajo y eventos…También por fin conoceremos cómo surgió el amor con el futbolista y dónde se conocieron.

Todo empezó en 2016 y “fue un jueves de verano. Trabajaba en Gucci. Me tocaba salir a las 5 y me llamó un compañero que me quedara media hora más para atender a una clienta. Cuando estaba saliendo de la tienda apareció un hombre guapísimo de casi dos metros, acompañado de un niño y de un grupo de amigos. Guapísimo. El niño me saludó muy educado y se rio. Empecé a sentir cosquillas en el estómago. Y pensé: ¿Qué me pasa? No quería ni mirarle, tenía mucha vergüenza”. Cristiano también recuerda ese momento: “Fue un momento de un click y me quedó en mi cabeza, es la pura verdad…”

“Empecé a atenderle en Gucci y un día me escribió que tenía un evento que si iba a estar. Y le dije que sí que me pasaría. Me llevé todo el día pensando qué me iba a poner, cómo me iba a peinar. Cuando llegué le vi guapísimo, me acuerdo que llevaba él y yo. Brindamos con una copa de champagne y me tuve que ir a la cena de empresa. No me apetecía nada, pero me tuve que ir. Pero fue bueno porque nos dejó con las ganas”, confiesa la modelo.

Cuando todavía todo acababa de comenzar, empezaron a surgir problemas que obstaculizaron los encuentros. “Él tenía muchos partidos, pasó lo de mi padre y estuve ausente y triste. Un día coincidimos en otro evento, estaba con sus amigos y su hermano. Y me dijo: ‘Gio te quieres venir a cenar’ y pensé ha llegado el momento. Estaba muy ilusionada y de camino al restaurante nuestras manos se chocaron y sentí cómo si esas manos hubieran estado conmigo mucho tiempo y ya cuando nos volvimos a chocar nos las cogimos. Eran unas manos familiares, que encajaban a la perfección. Fuimos a cenar, yo me fui a casa y mi corazón… pum pum”, confiesa Georgina Rodríguez. El del Manchester United también lo recuerda de una forma muy emotiva: “Cuando nos chocamos las manos fue un momento único… Era una chica superinteresante, madura y comencé a engancharme”.

“El momento más superespecial fue un sábado. Me moría de ganas de verle y estar con él, pero no le quería escribir. Me escribió tras el partido y, claro, no le dije que tenía todo preparado, le dije que estaba sentada en casa y que ya me iba a dormir. Me dijo: ‘¿quieres cenar?’ y le dije: ‘Vale’. Yo ya había cenado. Salí feliz con mi mochila, me recogió en casa. Llegamos a la suya. Tenía su puré, su verdura, su pollo y recené como toda señora”, relata la empresaria española.

También podemos conocer en otro de los episodios cómo fue el inicio de la relación una vez que ya pudo darse totalmente. “Él venía después de trabajar a recogerme. Venía en Bugatti a veces. Mis compañeros alucinaban. Yo llegaba en autobús y me iba en Bugatti…”, narra Georgina Rodríguez. El ex futbolista del Real Madrid también lo recuerda así: “Era el coche que tenía no podía ir con otro. El inicio de la relación superbonito. Pasado el tiempo sentí que era la mujer de mi vida”. Lo que pasó después ya es historia: una maravillosa relación sentimental, cuatro hijos, dos en camino y el cariño de mucha gente que los considera una de las parejas más bonitas del mundo.