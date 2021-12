La Navidad está a la vuelta de la esquina y los más pequeños de la casa lo saben. Por ello, en una de las épocas más mágicas del año, la cantante Pink ha querido hacer realidad uno de los sueños de los niños que ha apadrinado. Un sueño que tiene como protagonista al mismísimo Cristiano Ronaldo, por lo que ha querido contactar con él a través de redes sociales.

La intérprete de ‘So What’ acudía a su cuenta de Twitter para enviarle un mensaje a la estrella del fútbol, en el que le pidió por favor que si podría enviarle un par de camisetas firmadas con el único objetivo de hacer feliz a unos niños pequeños esta Navidad. Una petición que fue recibida por el jugador portugués, y contestada.

Hey @Cristiano I’m sponsoring a couple kids this year for xmas that want nothing else besides one of your jerseys. They don’t have much- but I’m determined to make this happen. Fancy sending me a couple and changing their lives? I know you do wonderful things all the time, but…

— P!nk (@Pink) November 25, 2021