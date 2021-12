Georgina Rodríguez y su pareja, el futbolista Cristiano Ronaldo confirmaron a final del pasado mes que iban a ser padres de gemelos: “Estamos encantados de anunciar que estamos esperando gemelos”.

La pareja siempre ha dicho abiertamente que les encanta la idea recibir nuevos miembros de la familia y la propia Georgina afirmaba que desde pequeña siempre ha querido tener una familia numerosa. Y, ahora que lo está consiguiendo con mucha energía trata de que todos sus hijos sean agradecidos, que se ayuden mutuamente y siempre se cuiden los unos a los otros.

En la entrevista de Cosmopolitan, confesó sus trucos del embarazo, sus cuidados y de como lo están sobrellevando sus futuros hermanos. “Me encuentro fenomenal. Estoy ansiosa por que nazcan” confesaba la empresaria muy segura de sí misma.

Georgina habló de como estos estaban tratando todo el tema de los gemelos y la verdad que se han tomado la noticia de forma muy positiva. Tanto es así que Cristiano Jr, Alana, Mateo y Eva asistieron a la primera ecografía con mucha ilusión ansiosos de ver a sus nuevos hermanos. “Cuando me acompañaron al ecógrafo pensaba que iba a dar luz allí mismo y me preguntaban: ‘Pero no va a nacer ya?’. Tienen muchísimas ganas” confirmaba la argentina.

En cuanto a sus principales cuidados para llevar de la mejor manera posible el embarazo, Georgina ha comentado que trata “de mantener la piel limpia e hidratada, comer cada vez menos azúcar y beber mucha agua”.

Por supuesto otro de los factores fundamentales de la familia que ayuda al embarazo de la influencer y a sus vidas en general es el deporte. Es algo que comparten siempre en sus redes como una filosofía de vida. “Me mantengo en forma entrenando en el gimnasio y saliendo a caminar. Es cierto que el baile ha formado parte de mi siempre, pero actualmente no lo practico tanto como me gustaría”, dijo con un tono triste.

Pronto la pareja irá detallando con más información como están llevando el embarazo y por supuesto la recta final hasta el nacimiento de ambos.