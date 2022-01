No todo son piropos y elogios hacia Georgina Rodríguez, que lleva varias semanas en el foco porque viene promocionando su docu reality en Netflix, llamado Soy Georgina. Y es que han salido a la luz durante las últimas horas unas polémicas declaraciones de un familiar suyo, afirmaciones que no dejan nada bien a la pareja de Cristiano Ronaldo justo antes de que se estrene la producción en la plataforma.

«Esta es Georgina Rodríguez: madre, influencer, empresaria y pareja de Cristiano Ronaldo. Un retrato emotivo y exhaustivo de su vida cotidiana». Así presenta Netflix el docu reality sobre la vida de Georgina Rodríguez, una imagen que según esta parte de su familia no obedece a la realidad, al menos en lo que se refiere a su comportamiento con ellos. Uno de los que rompe su silencio es Jesús Hernández, tío de la influencer, que califica a su sobrina como «malvada» en The Sun.

El tío asegura en el tabloide inglés que ayudó a criar a Georgina Rodríguez después de que su padre entrara en prisión por tráfico de drogas y ahora acusa a la modelo de excluir a su familia de su vida: «Ella puede sentirse avergonzada de nosotros y considerar que es mejor que nosotros porque no vivimos con su lujo. Nunca le he pedido nada. Sólo nos ha llamado una o dos veces desde que descubrí que estaba saliendo con Cristiano Ronaldo».

«Yo era el encargado de mantener a Georgina y a su hermana, de comprarles ropa, de pagar la electricidad y el agua. Yo hice todo. Georgina vivió conmigo durante su adolescencia hasta el día en que mandaron a mi cuñado de vuelta a su país», explica el tío de Georgina, muy enfadado por el hecho de que ella no le avisara de la muerte de su padre en 2019: «Nadie nos dijo que Jorge había fallecido, no sé por qué Georgina no nos lo contó. Traté de comunicarme con ella. He escrito en el Facebook de Cristiano Ronaldo: ‘Tienes a la mujer más malvada a tu lado’ y ‘Si quieres saber más, contáctame y te lo diré».

«Hemos tratado de llamarla pero parece que ha cambiado su número. Ahora todo el mundo se va a enterar de lo sinvergüenza que es. ¿Por qué nunca nos dijo que su padre había muerto? No se pueden ocultar cosas como esas», dice la esposa de Jesús. Y otro familiar cuenta que «cuando fue el cumpleaños de mi hijo, le pregunté si podía pedirle a Cristiano que firmara una camiseta para mi hijo y ella dijo ‘No’, no lo iba a molestar, que estaba de vacaciones».